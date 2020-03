James Taylor "Den Beatles eigene Stücke vorspielen zu müssen war natürlich auch ein Albtraum"

Einer meiner engsten musikalischen Freunde war der Jazzpianist Don Grolnick. Er starb 1996, neulich ist er mir noch mal in einem Traum begegnet. Wir sahen uns an und wussten beide, dass er tot ist: Grolnick war bleich und fühlte sich kalt an, als ich ihn berührte. Viel gesprochen haben wir nicht, ich fragte ihn nur, wie lange er bleiben könne, und er erwiderte, dass er nicht viel Zeit habe. Ich war froh, ihn noch mal zu sehen, und sagte ihm, dass er mir furchtbar fehlt. Angst hatte ich nicht, aber während ich darüber nachdachte, dass ich gerade mit einem Toten sprach, begann ich aufzuwachen.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden