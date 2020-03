Landwirtschaft Stickstoff im Boden

Quelle: UBA Texte 131/2019 Stickstoff-Flächenbilanzen für Deutschland © 1kilo

Die Luft hat viele Freunde, auch um die Meere sorgt man sich oft, um Igel sowieso. Den Boden zu schützen ist dagegen nicht ganz so populär. Erde ist ja irgendwie Schmutz, da wohnen vor allem Würmer und Bakterien. Aber wenn zu viel Stickstoff in den Boden gelangt, schadet das dem Grundwasser, der Artenvielfalt, dem Klima.



Die Karte zeigt, wo laut Berechnungen der Uni Gießen zuletzt viel zu viel Stickstoff in den Boden kam. Zu viel heißt: Es wird mehr gedüngt, in Form von Gülle oder Kunstdünger, als die Pflanzen zum Wachsen brauchen. Sie werden gewissermaßen überfüttert. Verbessert hat sich seit Jahrzehnten wenig. Die Bauern sagen: Viel hilft viel. Umweltschützer sagen: Weniger täte es auch.



Besonders viel Stickstoff gelangt dort in den Boden, wo Tiere in Massen gehalten werden, im südlichen Bayern und vor allem in der Weser-Ems-Region in Niedersachsen, wo so viel Gülle anfällt, dass sie zum Teil in die umliegenden Landkreise geschafft wird. Beachtung fand der Stickstoffdünger zuletzt wegen protestierender Bauern, nicht wegen protestierender Bürger. Die Bauern wollen verhindern, dass ihre Düngemenge gesetzlich eingeschränkt wird.