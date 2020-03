Skifahren "Was soll an Langsamkeit toll sein?"

Greta ist 12 Jahre alt. Ihr Vater Tillmann Prüfer schreibt hier im wöchentlichen Wechsel über sie und seine anderen drei Töchter im Alter von 20, 14 und 6 Jahren. © Aline Zalko

Wir sind in die Skiferien gefahren. Zusammen mit anderen Familien. Ich muss dazusagen, dass ich selbst gar nicht Ski fahren kann. Ich hatte es immer wieder mal versucht zu lernen. Aber jeder Skikurs endete nur damit, dass ich auch nach Tagen immer noch x-beinig im Schneepflug den Übungshang hinunterrutschte, während alle anderen Kursteilnehmer schon längst auf der roten Piste waren. Ich brauch keinen "Thrill" mehr. Wenn ich ehrlich bin, habe ich ihn nie gebraucht, den "Thrill". Und ich habe alle Argumente auf meiner Seite. Was hat es für einen Sinn, die Hänge zu roden und Felsnasen wegzusprengen, die Berge mit Schneekanonen zu bestücken, nur um sie besser mit Skiern befahren zu können? Das ist doch Umweltzerstörung pur!

Leider bin ich mit dieser Sicht in meiner Familie alleine. Ich frage mich, warum eigentlich niemand meine Sichtweise geerbt hat. Wenn wir im Skigebiet sind, leihe ich mir Langlaufskier aus und arbeite mich damit durch die verschiedenen Loipen. Besonders Greta hat sich als Abfahrtsskifahrerin hervorgetan. Während der Skiferien habe ich sie kaum gesehen. Tagsüber war Greta auf der Piste, und abends zog sie es vor, sich mit anderen Sportlern zu unterhalten. Sie saßen beieinander und diskutierten die verschiedenen Pisten und Schneearten. Sie erzählten einander, wie sie gestürzt waren. Ich hatte also einen gemeinsamen Urlaub mit Greta, aber einen Urlaub in einer anderen Dimension – oder eher "in einer anderen Geschwindigkeit"? Ich in der Welt der Beschaulichkeit, Greta in Full Speed. Besonders eine schwarze Piste, auf der es eine Geschwindigkeitsmessung gab, hatte es ihr angetan. Eine von Gretas Freundinnen soll dort mit 100 Stundenkilometern durchgedonnert sein. Welche Geschwindigkeit Greta für sich verbucht hat, will ich lieber nicht wissen. Sie hätte es mir auch nicht erzählt. Ich hätte gemahnt, dass das doch viel zu schnell sei, und Greta hätte ein bisschen mitleidig gelächelt.

Ich habe immer schon geahnt, dass ich eines Tages nicht mehr mit der Jugend mithalten kann. Ich hätte aber nicht geglaubt, dass mir das passiert, wenn Greta zwölf ist. Es ist ein bisschen so, als bekäme man einen kleinen Vorgriff auf die Zeit, da die Kinder ihr eigenes Leben haben, mit eigenen Zielen und eigenen Freunden und eigenen Standards. Und man ihnen nicht einmal mehr etwas raten kann. Die Überheblichkeit der Jugend, ich kann sie schon im Nacken spüren, was interessant ist, denn es war ja eigentlich erst vorgestern, dass man sich selbst noch den überheblich Jungen zurechnete. "Weißt du, Papa", sagte Greta an einem Abend, als wir gerade Schupfnudeln mit geschmelzten Zwiebeln aßen, "ich kann überhaupt nicht verstehen, was du an dieser Langsamkeit so toll findest. Du hast doch beim Langlauf gar keine Schnelligkeit, da kitzelt nichts im Bauch, da spürst du den Berg doch gar nicht unter den Füßen." Ich antwortete etwas von Entspannung, Naturerlebnis und Umweltverträglichkeit.



Und dachte doch: Verdammt, mein Kind spürt den Berg unter den Füßen, und ich weiß nicht einmal, wie sich so ein Berg anfühlt. Ein befreundeter Vater bot mir spontan an, dass er ja im nächsten Jahr noch mal einen Versuch starten könnte, mir Skifahren beizubringen. Ich sagte spontan zu. "Haha, Papa will einen auf Pistenblitz machen", lachte Greta auf. Na warte, du Göre, grollte ich in Gedanken. "Du wirst schon sehen!", rief ich laut. Leider habe ich jetzt schon Angst vor dem nächsten Winter.