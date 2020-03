Anita Albus "Ich bin, was ich bin"

ZEITmagazin: Frau Albus, Sie entstammen einer Chemiker-Dynastie. Ihr Vater war auf Farben spezialisiert, damit waren Sie also vertraut. Warum war die Küche Ihrer Mutter genauso wichtig, wie Sie mal sagten?

Anita Albus 77, studierte Grafik in Essen. Ihre Naturzeichnungen, die sie mit Erzählungen kombiniert, wurden vielfach ausgezeichnet. Bekannt wurde sie durch ihr Buch Von seltenen Vögeln (2005), zuletzt veröffentlichte sie Sonnenfalter und Mondmotten (beide S. Fischer).

Anita Albus: Meine Eltern hatten eine sehr schlechte Ehe und haben sich nur darin verstanden, dass sie beide gerne gut gegessen haben. Meine Mutter hat hauptsächlich gekocht, die etwas diffizileren Sachen wie eine Sauce béarnaise machte jedoch mein Vater. Als Paar haben sie sich sonst immer furchtbar gestritten, aber beim Essen herrschte Frieden. Das ist mir wie ein Wunder vorgekommen, und auch deswegen habe ich selbst immer gerne gekocht. Es ist eine besonders schöne Erfahrung, wenn ich gekocht habe, und die Gäste essen, und es herrscht Schweigen. Das ist das schönste Kompliment.

ZEITmagazin: Ihre Familie war vermögend, sind Sie großbürgerlich erzogen worden?

Albus: So würde ich das nicht nennen. Meine Mutter stammte eher aus dem aufgestiegenen Kleinbürgertum, und mein Vater war zwar mit einer Gouvernante aufgewachsen, aber das hat auf die Art, in der ich erzogen wurde, nicht mehr abgefärbt. Zumal da mein Vater sich herausgehalten hat. Als einsames Kind hatte ich zu kleinen Tieren, die ich aufgegabelt und großgezogen habe, ein besonders inniges Verhältnis. Ich habe sie als Geschwister betrachtet, wie im Märchen.

ZEITmagazin: In Ihren Bildern ist immer Schönheit zu sehen, aber auch Vergänglichkeit. Wie kommt es zu dieser Kombination?

Albus: Es erscheint mir ganz selbstverständlich, nicht nur die ideale, schöne Form zu zeigen, sondern auch Stellen, an denen man sieht, dass das Leben auch in der Vergänglichkeit besteht. Ich fühle mich meiner Zeit nicht sehr zugehörig, und doch sind meine Arbeiten nur als Antwort auf die heutige Zeit zu verstehen. Ich mache darauf aufmerksam, dass wir durch die schiere Überzahl der Menschen die Erde unbewohnbar machen. Es ist zeitgemäß, auf die Schönheit der Dinge hinzuweisen, die wir im Begriff sind, zu zerstören und zu verlieren.

ZEITmagazin: Im Sommer bewohnen Sie ein Schloss in Burgund. Jetzt müssen Sie es verkaufen. Liegt das an den hohen Kosten?

Albus: Das ist auch ein Grund, aber ich kann allein die Fahrt dahin von meiner Konstitution her nicht mehr bewältigen. Es ist wie ein vorgezogener Tod, dass ich mich von einem Ort trennen muss, an dem ich gute Luft und Stille gefunden habe und mich optimal auf meine Arbeit konzentrieren konnte. Der Abschied ist sehr schmerzhaft. Claude Lévi-Strauss lebte in der Nähe, ich hatte ihm zu seinem 70. Geburtstag im Jahr 1978 Bilder geschickt, und er hat mir mit einem begeisterten Brief geantwortet und mich eingeladen. Durch ihn und seine Frau fand ich das Schloss.

ZEITmagazin: Der Anthropologe Lévi-Strauss war einer der wichtigsten Denker Frankreichs. Bevor Sie Schlossbesitzerin wurden, waren Sie Mitglied des Sozialistischen Deutschen Studentenbunds, Ihre Tochter war in einem antiautoritären Kindergarten.

Albus: Asche auf mein Haupt. Es war im Grunde mit Händen zu greifen, was daran grundsätzlich falsch war: dass in dem Kindergarten nämlich nichts anderes herrschte als das Recht des Stärkeren. Die stärksten Kinder haben die anderen gnadenlos unterdrückt. Ich habe eine Weile gebraucht, zu erkennen, dass die Ideen der 68er nicht der richtige Weg waren. Ich selbst bin ja eigentlich unmöglich erzogen worden und habe mir eingebildet, dass ich es bei meinem Kind besser machen würde.

ZEITmagazin: Was hat diese Erkenntnis ausgelöst?

Albus: Dass ich durch Lévi-Strauss das Schloss fand, war ein ganz entscheidender Moment meines Lebens, der mich vollkommen verändert hat. Ich war oft bei ihm eingeladen. Die Begegnung mit ihm und seiner großen Strenge und seiner Integrität war eine wichtige Lebenserfahrung. Das war meine Rettung, denn dieser Moment war auch der Abschied von dem, was noch verblieben gewesen sein mag von meinem Achtundsechzigertum. Es brachte die Erfahrung, dass ich eben auch ganz anders leben und andere Prioritäten setzen kann. Nämlich meine Zeit ganz der Arbeit zu widmen, so wie er es tat. Seine Haltung war, Nachdenken und Schweigen, sich nicht anzumaßen, über Dinge zu reden, die nicht das eigene Gebiet sind. Wollte Gott, ich hätte das immer befolgt. Jedenfalls habe ich mich durch diese Begegnung noch weiter zurückgezogen und mich ganz konzentriert meiner Malerei und meinem Schreiben zugewandt.

ZEITmagazin: Sie schreiben auf einer elektrischen Schreibmaschine und haben kein Internet. Empfinden Sie das als angenehm?

Albus: Ja, sehr. Es gibt zwar Menschen, die mir immer einreden, ich müsse unbedingt ein iPad haben, aber erstaunlich viele sagen auch, dass sie mich beneiden.

ZEITmagazin: Sie haben gerade ein neues Buch über Schmetterlinge beendet. Die verkörpern ja etwas Farbenfrohes und Leichtes. Würden Sie gern auch so leicht sein?

Albus: Ich bin, was ich bin, einfach ein Mensch, der ein gewisses Gewicht hat, ich kann nicht leichter sein, als ich bin. Das kann ich auch nicht wollen, wie ich sowieso ganz wenig wollen kann. In der Hauptsache muss ich müssen.