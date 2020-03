Lady Gaga Über berühmte Partner

Stellen Sie sich vor, es ist ein ganz normaler Vormittag, Sie sitzen im Büro, schieben sich gerade eine Traube in den Mund, und plötzlich fängt Ihr Handy an verrücktzuspielen, und Sie erfahren, dass Ihr früherer, langjähriger Partner jetzt mit einem Superstar zusammen ist. Genau das ist in diesen Tagen einer Frau namens Lindsay Crouse passiert. Bist du okay, schrieben Freunde, geht es dir gut?

Gerade war bekannt geworden, dass Crouse’ Ex-Freund jetzt mit Lady Gaga zusammen ist. Das alles wissen wir deshalb so genau, weil Crouse wiederum Journalistin bei der New York Times ist und als solche ihre Erfahrungen gleich in einem Artikel verarbeitete. Die meisten von uns, so schreibt sie, hätten wohl schon einmal den Neuen oder die Neue eines Ex gegoogelt – um dann im besten Fall festzustellen, dass der Ex sich nicht nennenswert verbessert habe. "Wie", fragt sie, "vergleicht man sich mit einer der bekanntesten Frauen der Welt?" Im Folgenden schildert sie, halb im Scherz, wie sie jetzt versuche, sich von Gagas Größenwahn inspirieren zu lassen – größerer Kaffee, teureres Abendkleid, nächster Schritt: ein Multimillionen-Dollar-Entertainment-Imperium.

Wir wünschen Lindsay natürlich viel Glück auf ihrem Weg in den Sternenhimmel, wollten aber kurz darauf aufmerksam machen, dass sie den Vergleich nicht zu scheuen braucht. Das eigentliche Statussymbol in dem Dreiecksverhältnis ist nicht die Berühmtheit von Lady Gaga, sondern die Normalität von Lindsay und ihrem Ex-Freund Michael Polansky (der Mathe studiert hat und eine Stiftung mit aufgebaut haben soll).

Irgendwann in den letzten Jahren ist es nämlich in Verruf geraten, berühmt zu sein. Ja, natürlich, berühmte Menschen haben Milliarden Instagram-Follower und können jeden Zehennagel von sich versteigern. Aber gleichzeitig, let’s face it, hat "Berühmtsein" keinen guten Ruf mehr. Berühmte haben Drogenprobleme, tragen Ugg-Boots im Sommer, und vielen fehlt es anscheinend an Tagesstruktur. Berühmte können sich noch nicht einmal mehr in dem Gefühl sonnen, dass sie von allen beneidet werden: Jedes Kind glaubt zu wissen, dass Berühmte einen überproportionalen Hunger nach Aufmerksamkeit und Liebe verspüren, den sie mithilfe ihrer Fans zu stillen versuchen, fast immer erfolglos. So jedenfalls steht es in jeder dritten Ausgabe von Küchenpsychologie Heute. Berühmtsein ist ein bisschen daneben heute. Zumal, da ja auch Donald Trump berühmt ist.

In Wahrheit ist es wohl eher Lady Gaga, die sich mit dem Normalo schmückt, der auf Fotos auch noch herrlich normale Klamotten wie Jeans und Outdoorjacke trägt. Wir verkünden es hiermit ganz offiziell: Berühmt ist das neue Arm-dran, und Normal ist das neue Berühmt.