Die großen Fragen der Liebe Darf ein Hund ins Haus?

Die Frage: Die neunjährige Anna lebt seit fünf Jahren mit ihrer Mutter Sonja und deren Partner Karl in einem Haus, das Karl im Lauf seines Lebens zu einem Schmuckkästchen eingerichtet hat. Sonja hatte nur wenig aus ihrem alten Leben mitgenommen, als sie sich aus ihrer Ehe löste. Anfangs irritierte sie, dass in Karls Haus eigentlich kein Platz für sie war. Aber sie hängt nicht an Dingen, sondern nur an ihrer Tochter, die jetzt einen Konflikt in die Idylle bringt: Sie möchte unbedingt einen Hund haben. Seit zwei Jahren spart sie ihr Taschengeld und schwört, sich um das Tier zu kümmern. Ihr Berufswunsch: Hundetrainerin. Karl fürchtet, dass die Versorgung des Tiers am Ende doch an ihm hängen bleibt. Und Sonja fragt sich, ob sie Annas Wunsch unterstützen darf. Sie will Karl schließlich nicht unter Druck setzen.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden