Nigeria Die Felder des Zorns

Der Staub, der den Menschen im Tal jedes Jahr den Schrecken bringt, steigt von der Bergkuppe auf und sinkt dann langsam wie Nebel den Hang hinab. Die Spitzen gewaltiger Hörner ragen aus ihm heraus. Hunderte Rinder haben sich an diesem Morgen kurz nach Sonnenaufgang in Bewegung gesetzt. Die Tiere bewegten sich zögerlich, wurden dann schneller, bis sie ihren uralten gleichförmigen Rhythmus fanden. Jetzt rasen sie den Berg hinunter, in einen Hohlweg hinein, sie drängen voran, ein Strom, der sich vor Hindernissen teilt, sich nach ihnen wieder vereinigt, eine Lawine aus Leibern. Das Geräusch Hunderter schwerer Tritte, jeder Tritt ein dumpfer Schlag, Hufe, die sich in den trockenen Boden stemmen, Erde, die aufgewirbelt wird wie bei einem Sturm, kilometerweit sichtbar. Das ist die Herde von Alhaji Gagau.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden