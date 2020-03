Paul Smith Seit 50 Jahren bunt

Mancher fragt sich, warum dieser kuriose Brite Paul Smith eigentlich Modedesigner geworden ist. Denn mit seinem Talent für den großen Spaß hätte er auch Entertainer werden können. Paul Smith erzählt beispielsweise gern, dass er bei anstrengenden Business-Meetings schon öfter mal ein gerupftes Gummihuhn aus seiner Aktentasche gezogen und über seinem Kopf geschwenkt hat – einfach um die Stimmung ein bisschen zu lockern. Paul Smith besitzt auch einen Koffer mit einer kleinen Modelleisenbahn darin, das behauptet er jedenfalls. Wenn ihm eine Sitzung zu dröge werde, könne er einfach seinen Koffer öffnen und ein bisschen mit der Eisenbahn spielen. Tatsächlich will Smith zunächst auch gar nicht vorgehabt haben, in die Mode zu gehen. Er wollte Radrennfahrer werden, hatte aber mit 17 Jahren einen schweren Unfall, der ihn daran hinderte. Smith arbeitete als Manager in einem Geschäft, bis seine Frau Pauline, eine Designerin, ihn davon überzeugte, eine eigene Kollektion zu entwerfen und eine Boutique zu eröffnen. Als ersten Ladenmanager, sagt er, habe er seinen Hund Homer eingestellt. Der machte seinen Job offenbar nicht schlecht: Heute hat Paul Smith Geschäfte überall auf der Welt und gilt als erfolgreichster Modedesigner Englands.

Alles, was Smith für Herren und Damen entwirft, ist gleichermaßen britisch-klassisch – mit einer gut gelaunten Brechung, etwa durch das bunte Muster aus schmalen verschiedenfarbigen Streifen, mit dem er viele seiner Entwürfe versieht. Die Marke wendet sich vor allem an männliche Kunden, die sich im Grunde konservativ kleiden möchten, aber eben nicht nur. Weil die Mode des Designers grundsätzlich klassisch ist, riskieren Männer in seinen Entwürfen gerne mehr Farbe. In einem Anzug von Paul Smith fühlt man sich jünger, als man eigentlich ist, auch leichter, als man ist – und mutiger. Man fühlt sich lustiger, als man tatsächlich ist. Vielleicht tragen Männer auch deshalb seit 50 Jahren Anzüge von Paul Smith, weil sie so sein möchten wie er.

Das neueste Projekt, das Paul Smith sich zu seinem 50. Markenjubiläum leistet, ist eine Kooperation mit dem Illustrator Christoph Niemann. Niemann gilt als einer der besten Magazin-Illustratoren der Welt. Er arbeitet regelmäßig für den New Yorker, das New York Times Magazine, manchmal auch für das ZEITmagazin. Schön, dass man seine Arbeiten nun nicht nur auf Papier, sondern auch auf Sneakers, Flipflops, Taschen und T-Shirts von Paul Smith bewundern kann. Schon allein wegen solcher Kooperationen ist es wichtig, dass jemand wie Paul Smith Modedesigner ist – und nicht irgendetwas anderes.

Foto: Peter Langer / Mit Lust und Laune gezeichnet: Der Illustrator Christoph Niemann kooperiert mit dem britischen Designer Paul Smith