Bauruinen Was bleibt

1/10 Das Beachvolleyball-Center in Athen wurde für die Olympischen Sommerspiele 2004 errichtet und ist seitdem dem Verfall ausgesetzt © Adrian Rheinländer 2/10 Das Sport- und Kulturzentrum L’Agora in Valencia, entworfen von Santiago Calatrava, wurde 2009 gebaut und wird seit Jahren kaum genutzt © Adrian Rheinländer 3/10 In Sevilla wurde nach der Expo 1992 ein großer Teil des Geländes in einen Technologiepark umgewandelt. Viele der Pavillons und Anlagen stehen heute leer © Adrian Rheinländer 4/10 Diese Strecke für den Hochgeschwindigkeitszug Transrapid führt seit 1987 durch das Emsland. Die Magnetschwebebahn kam in Deutschland nie über den Testbetrieb hinaus © Adrian Rheinländer 5/10 Nachdem die spanische Immobilienblase 2008 geplatzt war, blieb von einem geplanten Luxus-Wohnkomplex in Murcia nur ein halb leerer Wohnblock übrig © Adrian Rheinländer 6/10 Im selben Jahr wurde nahe Ciudad Real ein Flughafen für fünf Millionen Passagiere pro Jahr eröffnet. 2012 wurde er geschlossen. Seit wenigen Monaten wird er als Frachtflughafen genutzt © Adrian Rheinländer 7/10 Diese Brücke wurde 1977 im Kreis Euskirchen für die geplante Autobahn 56 gebaut. Da diese nie fertiggestellt wurde, wird die Brücke heute lediglich von der Feuerwehr für Übungen genutzt © Adrian Rheinländer 8/10 Zweck des 1975 errichteten Stanley R. Mickelsen Safeguard Complex in North Dakota war es, sowjetische Interkontinentalraketen abzufangen. Kurz nach Inbetriebnahme wurde die Anlage geschlossen © Adrian Rheinländer 9/10 Der schnelle Brüter in Kalkar ging nie ans Netz: Das Gebäude, das als Atomkraftwerk geplant war, beherbergt heute einen Vergnügungspark © Adrian Rheinländer 10/10 Das Hellinikon Olympic Hockey Centre in Athen diente kurz nach den Olympischen Spielen 2004 noch als Fußballstadion für die Sommerparalympics. Seitdem wird es nicht mehr genutzt © Adrian Rheinländer

Brücken, die ins Leere ragen. Stadien ohne Zuschauer. Eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, auf der kein Zug fährt. Ferienanlagen, die nie fertig gebaut wurden. Ein Flughafen ohne Reisende.

Adrian Rheinländer hat Orte großer Pläne, die nicht aufgegangen sind, fotografiert. Sein Projekt nennt er "Die Ästhetik des Scheiterns". Was bleibt übrig, wenn das Geld ausgegangen ist, Korruption die Kosten hochgetrieben hat, Schätzungen danebenlagen, die Gegenwart sich schneller verändert hat, als die Pläne es vorsahen?

Natürlich machen diese Orte einen wütend. Da wurden Millionen versenkt, zumeist Steuergeld, für nichts und wieder nichts. Wieso passiert das immer wieder, wieso lernen wir nichts daraus, wieso gehen wir deswegen nicht dauernd auf die Straße, um zu protestieren?

Zugleich üben die Bilder dieser Orte aber eine seltsame Faszination auf uns aus. Denn eigentlich sind wir gewohnt, nur das zu sehen, was gelungen ist. Wir haben die Manuskripte der unzähligen unvollendeten Romane ja nie gelesen. Wir haben die Gemälde berühmter Maler, die auf dem Müll gelandet sind, nie betrachtet. Und all die anderen im Sand verlaufenen Projekte, misslungenen Gerichte, schief eingeschlagenen Nägel ...

An all diesen Orten ist in Beton gegossen, was sonst verborgen bleibt. Das Scheitern, das uns alle unser Leben lang im Großen und Kleinen begleitet, wird sichtbar. Wir sehen die Bilder zum ersten Mal, aber wir kennen das Gefühl nur zu gut: Irgendwas ist da schiefgelaufen.