Familie und Beruf Mütterleben

Das Erste, was einem an diesem Abend im Hotel Adlon an der SPD-Politikerin Katarina Barley und ihrem 16-jährigen Sohn Nico auffällt, ist ihre Ähnlichkeit. Sie trägt ein weißes, ärmelloses Kleid mit großem Kragen und schmalem Gürtel. Er einen beigefarbenen Anzug mit einem orange-schwarzen Einstecktuch und der passenden Krawatte. Sie haben die gleichen großen Augen, die gleiche Nase mit der weichen Spitze, die gleichen rötlich schimmernden braunen Haare. Es ist gegen zehn Uhr am Abend des Bundespresseballs, und Nico, der Politikertermine eigentlich nicht besonders mag, ist heute ausnahmsweise mitgekommen.

"Da ist der Bundespräsident!", ruft er.

Es ist nicht leicht, Zeit mit seiner Mutter zu verbringen, wenn sie Politikerin ist. Barley reist und arbeitet viel, Nico lebt bei seinem Vater. Heute ist er nach der Schule von seinem Wohnort Brüssel nach Berlin geflogen, dann war er mit seiner Mutter bei einer Besprechung mit Lars Klingbeil, dem Generalsekretär der SPD. Deren Mitglieder haben gerade ihre neue, linke Parteispitze gewählt. Falls Nico und Barley das Ergebnis, das am nächsten Tag halb Deutschland schockieren wird, schon kennen, so lassen sie es sich an diesem Abend im Dezember nicht anmerken.

Ein Fotograf eilt auf sie zu. "Frau Barley – ein Foto von Ihnen und Ihrem Sohn?" Sie hält inne, eigentlich will sie keine Bilder von ihren Kindern in der Öffentlichkeit verbreiten. Fragend sieht sie Nico an: "Was denkst du?" Er nickt.

Katarina Barley, SPD, ist Vizepräsidentin des EU-Parlaments. Den Becher, sagt ihr Sohn, hat sie bei fast allen Sitzungen dabei. © Jelka von Langen

Der Fotograf dirigiert sie vor eine weiße Balustrade, hinter ihnen erhellt ein Kronleuchter den Raum. Nico legt seiner Mutter den rechten Arm um die Schulter. Lächelnd sehen sie in die Kamera. Klick.

Später wird Barley sagen: "Mein Sohn ist jetzt 16, und ich habe ihn in den letzten vier, fünf Jahren wenig gesehen. Sehr wenig gesehen. Das waren wichtige Jahre für ihn, aber es ging nicht anders."

Katarina Barley ist eine von vier Frauen, die mit dem ZEITmagazin über ein sehr persönliches Thema gesprochen haben: Wie schwer ist es als Politikerin, Karriere zu machen, wenn man dabei auch noch die eigenen Kinder sehen will? Wie familienfreundlich ist dieser Beruf? Und ist die Antwort auf diese Fragen der Grund dafür, dass es so wenige Politikerinnen gibt?

Eigentlich sollte man denken, dass dieses Thema im Jahr 2020 kein Problem mehr ist. Nicht nach fast 15 Jahren unter einer Kanzlerin. Nicht nach den unzähligen Elternzeit-, Kita-, Väterdebatten. Wurde bei der Vereinbarkeit nicht schon wahnsinnig viel erreicht? Gibt es mit dem Aufstieg der AfD und dem Niedergang der Volksparteien nicht drängendere Probleme in der Politik?

Doch wenn man sich länger mit diesen Fragen beschäftigt, stellt man fest, dass das Politische auch hier mit dem Privaten zusammenhängt. Der Zustand der Demokratie hat große Auswirkungen auf das Leben derer, die für sie arbeiten. Die Zweifel am System verstärken den Druck, unter dem sie stehen. Die AfD wird stärker, die Volksparteien werden schwächer, das Coronavirus setzt das normale Leben außer Kraft. Es sind Zeiten, die den Beruf des Politikers für alle zum Extremjob machen. Die Frauen, das wird diese Geschichte zeigen, stehen unter einem besonderen Druck, vor allem die mit Kindern.

Vier Mütter sollen hier porträtiert werden, die unterschiedliche Modelle leben: Dorothee Bär, CSU, die einen Job im Kanzleramt in Berlin und eine Familie mit drei Kindern in Bayern hat. Franziska Brantner, Abgeordnete der Grünen, die ihre Tochter allein aufzieht. Kristina Schröder, die frühere CDU-Familienministerin, die sich von ihren Ämtern zurückgezogen hat und nun mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in ihrer Heimatstadt Wiesbaden lebt. Und Katarina Barley, SPD, die Ministerin war und jetzt Vizepräsidentin des Europaparlaments in Brüssel ist, wo ihre Patchworkfamilie lebt.

Als Dorothee Bär kurz vor Weihnachten verspätet durch die Aula einer Schule in Bayern huscht, lässt sich der Moderator eine Anspielung auf ein berühmt-berüchtigtes Interview von ihr nicht nehmen. "Herzlich willkommen! Da sind wir wieder beim Thema Flugtaxis: Wenn Politiker damit anreisen könnten, würde es schneller gehen!" Bär lächelt breit und professionell, dann tritt sie auf die Bühne, die mit zwei Plakaten dekoriert ist. Kinder in Forscherkitteln sind darauf zu sehen, sie führen Experimente mit einer Kiwi durch. Das Jack-Steinberger-Gymnasium in Bad Kissingen wurde gerade als "Mint-freundliche Schule" ausgezeichnet, also für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Um das zu feiern, wurden nicht nur 120 Lehrer aus der Region eingeladen, sondern auch, als Stargast sozusagen, die Staatsministerin für Digitalisierung. Bär vertritt den Wahlkreis Bad Kissingen seit 2002 für die CSU im Bundestag.

Dorothee Bär, CSU, arbeitet im Kanzleramt. Wenn sie ihre hohen Schuhe anzieht, weiß ihr Sohn, dass sie zur Arbeit muss. © Jelka von Langen

Mit ihrem dunkelblauen Hosenanzug, den schwarzen Schuhen mit den goldenen Schnallen und dem sorgfältig geschminkten Gesicht sieht sie makellos aus. Doch als sie sich am Mikrofon für die "große Ehre" bedankt, heute vor gleich zwei Landräten sprechen zu dürfen, krächzt sie mehr, als dass sie spricht. Ihre Stimme klingt rau wie Schleifpapier. Sie ist krank, richtig krank. Sie hat eine schlaflose Nacht und ein durchgearbeitetes Wochenende hinter sich, heute Morgen hatte sie Fieber. In einem anderen Beruf wäre man in ihrer Situation zu Hause geblieben, aber Bär ist Politikerin, und Politiker müssen funktionieren, immer.

Die 41-Jährige gilt als das moderne, weibliche Gesicht einer Partei, die vor allem für ihre Männer bekannt ist. Im Bayerischen Landtag ist nur jeder fünfte CSU-Abgeordnete eine Frau, im Bundestag ist die Situation noch schlechter: Nur die AfD-Fraktion hat mit 10,9 Prozent einen geringeren Anteil an Frauen als die CSU mit ihren 13 Prozent. In der gesamten Fraktion aus CDU/CSU sind es 20,7 Prozent.

Dieser Eindruck der Männerdominanz hat sich verschärft, seitdem sich drei Männer darum bewerben, den CDU-Vorsitz von Annegret Kramp-Karrenbauer zu übernehmen und vermutlich Angela Merkel im Kanzleramt zu beerben. Nun, da die Frauen an der Spitze abtreten, wird deutlich, wie sehr sie in der Partei fehlen. Die Süddeutsche Zeitung hat 20 Unionspolitikerinnen kürzlich nach den Gründen dafür gefragt. Die Mehrheit antwortete: weil die Politik so familienfeindlich ist.