Fenchelgratin Tröstende Knollen

Der innere Monolog, bis man sich entschieden hat, was man zu Abend isst: Ich habe eigentlich keine richtige Lust zu kochen. Aber ich habe Hunger. Aber eigentlich gar nicht so großen. Dafür Appetit auf etwas Deftiges. Oder nicht deftig, eher: vollmundig. Bauchwärmend. Tröstend an kühlen Tagen. Oder wie auch immer man das nennt. Geschmolzenen Käse halt. Und Sahne. Sahne, wirklich? Ist das nicht oll? Nein, hör mal, überhaupt nicht! Ich nehme auch nur ein bisschen. Es ist, wie gesagt, kühl, grau und nass draußen. Aber ein bisschen Gemüse wäre tatsächlich nicht schlecht, ist ja auch gesund. Was wächst noch mal im März? Nichts. Stimmt. Mist. Fenchel vielleicht? Ich probiere es mit (aus Spanien importiertem) Fenchel ... Das eigentlich Aufwendige am Kochen ist der mental load, das Abwägen und Entscheiden. Aber oft lohnt sich der Aufwand. Ein Fenchelgratin ist etwas Feines. Man hat dann eben weniger Zeit, über andere Dinge nachzudenken, aber das ist ja manchmal auch genau der Sinn der Sache.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden