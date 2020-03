Kevin Parker "Ich wachte auf und sah, dass der Himmel voller Rauch war"

Mein Vater ist vor zehn Jahren gestorben, aber manchmal begegne ich ihm noch in meinen Träumen. Es ist nicht so, dass wir uns da austauschen würden, er ist einfach nur anwesend. Als ich mit Musik anfing, warnte mein Vater mich vor der Musikindustrie. Er war mit vielen Musikern befreundet, die meisten davon waren Typen, die Nacht für Nacht in irgendwelchen Coverbands spielten. Er war zu der Überzeugung gelangt, dass Musik ihren Zauber verliert, wenn Geld und der tägliche Überlebenskampf ins Spiel kommen.

Kevin Parker 34, ist ein australischer Musiker und Songwriter, der mit seiner Band Tame Impala bekannt wurde. Als Produzent hat er unter anderem mit Lady Gaga, Kanye West und Mark Ronson zusammengearbeitet. Im Februar ist das vierte Album seiner Band unter dem Titel "The Slow Rush" erschienen.

Mein Vater konnte damals nicht ahnen, dass ich mit meiner Musik eines Tages Erfolg haben würde. Er wollte auf jeden Fall verhindern, dass mir die Freude an der Musik abhandenkommt. Den Beginn meiner Karriere hat er dann gerade noch so mitbekommen, aber leider lebte er nicht lange genug, um zu sehen, dass ich mir trotz des Erfolgs doch etwas vom Zauber der Musik bewahrt habe.

Ich habe mal gelesen, dass man jede Nacht Hunderte Träume hat, aber sich nur an sehr wenige davon erinnert. Wobei ich glaube, dass in einem abgeriegelten Teil unseres Hirns alle Träume, die man jemals gehabt hat, gespeichert sind. Denn manchmal fallen mir Träume wieder ein, die ich vor langer Zeit mal hatte. Da fragt man sich natürlich schon, wo die so lange waren. Als Zehnjähriger habe ich zum Beispiel mal geträumt, dass ich sterbe. Das ist der am weitesten zurückliegende Traum, an den ich mich erinnern kann. Da werde ich mit einem Kopfschuss von einem Freund meiner Mutter getötet. Vorher hat er mich lange durch allerlei Straßen gejagt, schließlich stellt er mich in einem leer stehenden Gebäude. Also eigentlich ein Albtraum, allerdings fand ich ihn damals gar nicht so schlimm.

In meiner Jugend musste ich oft umziehen, immer innerhalb von Perth, wo ich aufgewachsen bin. Nachdem sich meine Eltern getrennt hatten, blieb ich die ersten Jahre bei meinem Vater. Er hatte ein Haus nah am Wasser, und bis heute fühle ich mich nirgendwo wohler als am Strand. Wenn ich länger nicht an einem Strand war, bekomme ich Entzugserscheinungen.

Neulich schlief ich in einem Haus in Malibu, das ich für eine Woche gemietet hatte, um an meinem neuen Album zu arbeiten. Am Ende meiner ersten Nacht wachte ich auf, blickte aus dem Fenster und sah, dass der Himmel voller Rauch war. Dann merkte ich, dass der Strom ausgefallen war. Ich nahm mein Handy, googelte das Wort "Malibu" und bekam als erste Meldungen: "Alarm!", "Sofortige Evakuierung", "Verlassen Sie Malibu!". Also griff ich mir meinen geliebten Höfner-Bass und meinen Laptop, auf dem die gesamte Musik für mein Album war, sprang in mein Auto und fuhr schnell davon. Als ich mich umblickte, sah ich Flammen und Rauch. Ich dachte noch, dass das alles in ein paar Stunden vorüber sein würde. Doch das Haus brannte ab, und ich verlor alles, was ich da zurückgelassen hatte – ein realer und furchterregender Albtraum.