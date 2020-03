Die großen Fragen der Liebe Muss er denn so nachtragend sein?

Die Frage: Pia und David sind sich einig darüber, dass ihre Liebe an Glanz verloren hat. Dabei waren sie vor acht Jahren so glücklich, sich gefunden zu haben, und überzeugt, dass sie sich gut ergänzen und genau die Richtigen für den Aufbau einer Familie sind. David sieht gut aus, ist höflich, zuverlässig, ruhig, sportlich, ein toller Mann, findet Pia heute noch. David bewundert Pias gutes Aussehen, ihre Eloquenz, ihren Erfolg im Beruf. Nur mit einem kommt er nicht zurecht: Sie fährt schnell aus der Haut, wird laut, will sich unbedingt durchsetzen, diskutiert nicht mehr, sondern beschimpft ihn. Seit sie eine Tochter haben, ist es ganz schlimm geworden. David kümmert sich gern und liebevoll um die Kleine, hat sich aber von Pia zurückgezogen. Er behauptet, so schütze er sich vor neuen Verletzungen. "Wie kann man nur so nachtragend sein!", seufzt Pia.



