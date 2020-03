"Megxit" Über Fancy Exits

Nur wenige Wochen nach dem endgültigen Brexit mussten die Briten nun auch den endgültigen Megxit hinnehmen. Harry und Meghan, oder: die Sussexes, wie man jetzt sagt, haben ihre letzten Termine im Auftrag Ihrer Majestät hinter sich gebracht.

Wobei: Hinter sich gebracht trifft es nicht ganz. Sie haben sie zelebriert. Es waren Bilder, die sich einprägten, vor allem die von Meghan: einmal, bei einem Konzert in der Royal Albert Hall, in Knallrot, perfekt abgestimmt auf Harrys Uniform. Zu einer Preisverleihung erschienen beide in Blautönen. Schließlich, beim Gottesdienst zum Commonwealth Day in der Westminster Abbey, ihrem allerletzten Auftritt als Royal, trug Meghan ein umwerfendes grünes Kleid mit passendem Cape und schrägem Hütchen, ein Outfit, neben dem Kates roter Knopfleistenmantel unglaublich bieder wirkte. Es sah aus, als hätte man für die finale Staffel der Netflix-Serie The Crown die besten Kostüm-Designer der Welt angeheuert. So extraschön, so unbeschwert, so strahlend erfüllte Meghan ihre letzten royalen Pflichten, dass man gleich einen neuen Begriff dafür schaffen möchte: den des "Fancy Exit". Und eine Frage drängte sich geradezu auf: Moment, warum sind die beiden jetzt eigentlich noch mal aus dem Laden ausgestiegen?

Jeder, der schon mal freiwillig einen Job gekündigt hat, der ihm nicht zusagte, kennt es: In den letzten Wochen entsteht eine seltsame Schwerelosigkeit. Die Büroküche mit ihren ausgedrückten Teebeuteln: plötzlich nicht mehr eklig, sondern supergemütlich. Die Angewohnheit des Kollegen X, in Konferenzen Pfirsiche zu schmatzen: löst keine Mordfantasien mehr aus, sondern ist ein liebenswerter Spleen. Die ausgebliebenen Gehaltserhöhungen: eine Chance, bewusster, einfacher, klimaneutraler zu leben!

Weil man alles plötzlich so leicht nimmt, fällt einem auch alles leicht: Blockaden lösen sich, Ideen purzeln. Kurz, die Arbeit macht wieder Spaß. Und seitdem man so strahlend durch die Flure schwebt, fällt auch den Kollegen plötzlich auf, was für ein Verlust dieser Abschied eigentlich für alle ist. Es ist quasi der gegenteilige Effekt zum Lame-Duck-Phänomen.

Bei Meghan muss es ähnlich gewesen sein. Die Paparazzi vor der Tür: Die wollen doch einfach nur Anteil nehmen. Das ewige Winken: superpraktisch gegen schlaffe Oberarme. Die peinlichen Auftritte von Prinz Philip: schrullig. Die unterkühlte Art der Queen: aber wie süß sie mit den Hunden ist!

Wenn das Ende absehbar ist, ist eben auch die Gegenwart erträglich. Vielleicht ist es sogar so: Man soll nicht aufhören, wenn es am schönsten ist. Sondern: Wenn man aufhört, ist es plötzlich schön.