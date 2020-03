Sarah Maria Sun "Es geht doch irgendwie immer um Machtmissbrauch"

ZEITmagazin: Frau Sun, Sie sind auf einem Bauernhof groß geworden. Wie hat Sie das geprägt?

Sarah Maria Sun 41, wuchs im Ruhrgebiet auf. Sie studierte Gesang in Köln und Stuttgart und ist als Solistin auf zeitgenössische Musik spezialisiert. Auf ihrem neuen Album Killer Instincts befasst sie sich auf satirische Weise mit dem Thema Populismus

Sarah Maria Sun: Ich glaube, ich habe eine bestimmte Bodenständigkeit mit auf den Weg bekommen. Es gab dort Schweine, Hühner, Pferde, ich war immer in den Ställen. Zugleich war der Hof etwas abgelegen, sodass ich viel Zeit für mich hatte und meiner Fantasie freien Lauf lassen konnte. Zu der Zeit begann ich auch, die Musik für mich zu entdecken ...

ZEITmagazin: Heute sind Sie eine weltweit gefragte Interpretin zeitgenössischer Musik. Sie sind dauernd unterwegs – wie schaffen Sie das, schon rein körperlich?

Sun: Natürlich ist das anstrengend. 2014/15 war ich plötzlich ausgelaugt. In den Jahren davor habe ich jeweils 120 Konzerte gegeben, mit jeweils Hunderten von unterschiedlichen Stücken, und dann hat mein Hirn gestreikt. Ich stand kurz vorm Burn-out. Ich habe dann erst mal drei Wochen beinahe nur durchgeschlafen. Seitdem helfen mir vegane Ernährung, Yoga und Meditation dabei, zu entspannen und fit zu bleiben. Und die Einstellung, mich an meiner Arbeit hauptsächlich zu erfreuen. Heute singe ich weniger Konzerte, und das fühlt sich gut balanciert an. Aber ich habe damals fast zwei Jahre gebraucht, um wieder richtig zu Kräften zu kommen.

ZEITmagazin: Ein Kritiker attestierte Ihnen einmal, Sie hätten etwas vom Geist der Performance-Künstlerin Marina Abramović.

Sun: Ha, was für eine Ehre! Frau Abramović ist einfach phänomenal. Was sie neben ihren genialen Ideen auszeichnet, ist, dass sie komplett durchlässig sein kann. Darin ist sie mein Ideal. Ich schlüpfe in verschiedene Rollen und versuche, mich dabei selbst im übertragenen Sinne auszuradieren, alles zur Verfügung zu stellen, was ich kann und habe, für das, was das Stück verlangt.

ZEITmagazin: Als Künstlerin auf der Bühne macht man sich auch verletzlich. Im Lauf der #MeToo-Debatte wurden Fälle aus dem Musikbereich bekannt. Haben Sie so etwas erlebt?

Sun: Es geht doch irgendwie immer um Machtmissbrauch. Ich habe das zum Glück in meinem Beruf selten selbst erleben müssen, aber unzählige Episoden von Kolleginnen gehört, die unter männlichen Lehrern, Dirigenten, Agenten, Sponsoren oder Regisseuren leiden mussten. Nehmen wir das Beispiel Studium: Als junge Musikerin musst du ja deinem Lehrer extrem vertrauen können, weil er dich unter Umständen komplett umstrukturiert. Du bist allein mit ihm, und der Unterricht hat eine physische Komponente. Das macht es schwieriger, Nein zu sagen und Grenzen zu erkennen. Ich weiß heute, wann und wie ich Nein zu sagen habe.

ZEITmagazin: Wie haben Sie das gelernt?

Sun: Ein Drittel aller Frauen weltweit hat Erfahrungen mit männlicher Gewalt machen müssen, physischer wie psychischer. Ich auch. Als Teenager war ich in einer missbräuchlichen Beziehung. Und einige Jahre später hat mich ein Mann im Hausflur überfallen. Dieses Erlebnis war, so merkwürdig es klingt, letztendlich positiv: weil ich zuerst zuschlug und rechtzeitig flüchten konnte. Mein Instinkt und natürlich viel Glück haben mich in dieser Situation gerettet. Aber damit überwand ich auch endlich die Angst, mich zur Wehr zu setzen. Das war ein Stärkungsmoment. Ich lernte, Gewalt nicht mehr einfach zu erdulden und passives Opfer zu bleiben. Nach meinem Missbrauch als Mädchen hatte ich jahrelang mit posttraumatischen Störungen zu kämpfen. Der Überfall hatte mir gezeigt, dass ich mich wehren kann, egal was es kostet. Und ich wollte diese Erfahrungen gerne teilen mit anderen Frauen in einer ähnlichen Situation, die sich vielleicht nicht selbst zu helfen wissen.

ZEITmagazin: Wie haben Sie das gemacht?

Sun: Ich habe in Stuttgart einige Zeit im Anonymen Frauenhaus ehrenamtlich geholfen. Ich bin mit den Kindern der Frauen auf den Spielplatz gegangen, wir haben Eis gegessen, gebastelt, halt solche kleinen, einfachen Sachen. Dann habe ich ein Musiktheater für die Kinder geschrieben, wir haben monatelang geprobt, Kulissen gemalt, die Mütter haben Kostüme genäht und mitgespielt, wir haben uns gegenseitig Tänze beigebracht, wir hatten eine tolle Zeit.

ZEITmagazin: Wie hat Sie diese Zeit verändert?

Sun: Nach dem Überfall hatte ich geglaubt, ich muss jetzt andere Frauen irgendwie retten. Aber letztlich haben diese Kinder, ihre Mütter und die Mitarbeiterinnen das mit mir getan. Wir haben voneinander gelernt, wie viel Kraft Menschen aufbringen können, um auch schlimmste Erfahrungen verarbeiten und überleben zu können, wie wir mithilfe anderer unser Leben in den Griff bekommen. Dass man immer versuchen kann, eine Wende herbeizuführen, auch wenn es aussichtslos erscheint. Und dass es vielen auch gelingt. Ich war vorher wie ein Mosaik mit lauter verlorenen Teilen. Diese Zeit hat mich komplett umgepolt, geheilt und neu zusammengesetzt. Die Kinder und die Frauen haben mir so viel Freude, Vertrauen, Energie und Kraft geschenkt. Jedes Fünkchen Liebe bekam ich hundertfach zurück. Dafür bin ich ihnen bis heute dankbar.