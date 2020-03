Tiervideos Sophie Passmann

Das Internet ist immer nur so einfallsreich wie die Menschen, die es betreiben. Das erklärt auch, wieso regelmäßig Videos geteilt werden, deren Inhalt nicht über eine Anleitung zum richtigen Einwickeln von Weihnachtsgeschenken hinausgeht, wieso in fast schon beängstigend gleichmäßigen Abständen von sieben Wochen das Foto eines Feuerwehrmanns viral geht, der am Rande eines Waldbrandgebiets einem nach durchschnittlichen Maßstäben niedlichen Tier aus einer PET-Flasche Wasser zu trinken gibt. "Gänsehaut", schreiben die Leute dann in die Kommentare, wobei sie natürlich nie wirklich Gänsehaut haben, weil es gar nicht nötig ist, eine analoge Reaktion zu haben für eine digitale Behauptung.

