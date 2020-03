Urwald-Print Dschungelfluch

Der Dschungel gehört für Generationen zur kollektiven Kindheitserinnerung, schon weil man das Dschungelbuch kennt – jene von Walt Disney verfilmte Geschichte des Engländers Rudyard Kipling. Sie handelt vom kleinen Jungen Mogli, der von Wölfen aufgezogen wird und sich dem bösen Tiger Shir Khan entziehen muss, weil dieser ihn töten will, bevor aus dem Jungen ein Mann wird, der ihm gefährlich werden könnte. Zudem ist der Dschungel seit je ein mythischer Ort der Mode und des Pop. Er steht für Exotik, Verlangen, verborgene Wünsche, Anarchie und Gefahr.

1970 eröffnete der japanische Modedesigner Kenzo Takada in Paris eine Boutique namens Jungle Jap, die zum Ausgangspunkt der Modemarke Kenzo wurde. Die Tapete war mit Dschungelpflanzen bedruckt. Auch ein legendärer Club in West-Berlin, in dem David Bowie und Iggy Pop unterwegs waren, hieß Dschungel. Und eines der bekanntesten Kleider von Versace heißt Jungle Dress und wurde von Jennifer Lopez 2000 bei den Grammy Awards getragen. Unlängst trug Lopez ein solches Kleid noch einmal – nämlich beim Defilee der aktuellen Sommerkollektion des Modelabels, als Kernstück einer dem Dschungel gewidmeten Kollektion. Dies war nicht der einzige Ausflug ins Dickicht, den es bei der Vorstellung der Sommerkollektionen zu sehen gab. Auch Dolce & Gabbana hatte seine Kollektion komplett in den Dschungel verfrachtet. Mit Seidenanzügen, auf die Ranken und Palmen gedruckt waren. Bei Isabel Marant gab es ebenfalls exotische Blumenprints.

Sind wir also wieder in der wilden Ästhetik des ausgehenden 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts angekommen, als die Mode sich zwischen Lianen träumte? Wahrscheinlich nicht. Denn die Wildnis, die die Menschen heute in den Köpfen haben, ist eine andere. Einst stand der Dschungel für eine ungezähmte Welt. Die Mode wollte der Rationalität in ein unbekanntes Gebiet entfliehen, wo der Mensch sich fremden Gegebenheiten unterwerfen muss. Heute aber ist der Dschungel keine fremde, aufregende Welt mehr; heute hat der Mensch sich ihn mit Baumaschinen unterworfen. Regenwälder erscheinen uns nicht mehr als Ort der Gefahr, sondern als Orte, die von Menschen systematisch vernichtet werden. Wenn in den Kollektionen nun der Dschungel gefeiert wird, muss man das eher als eine romantische Erinnerung an eine Form von Natur sehen, die es vielleicht bald nicht mehr geben wird. Als eine Darstellung der Verletzlichkeit der Erde, die von uns Menschen zerstört wird. Man gibt es nicht gern zu, aber Shir Khan hat irgendwie recht gehabt.

Foto: Peter Langer / Wildwuchs: Hose mit Urwald-Motiv von Versace