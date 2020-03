Wohnungssuche "Ich will doch nur wohnen"

Luna ist 20 Jahre alt. Ihr Vater Tillmann Prüfer schreibt hier im wöchentlichen Wechsel über sie und seine anderen drei Töchter im Alter von 14, 12 und 6 Jahren. © Aline Zalko

Meine Tochter sucht eine Wohnung. Irgendwo in Berlin, wo es nett ist. Es kann auch in einer etwas ruppigeren Gegend sein. Sie will raus aus ihrer Vierer-WG und mit einer Freundin zusammenziehen. Deshalb sucht sie eine Zweizimmerwohnung. Ich unterstütze das. Es könnte klappen, beide sind ordentlich und mögen es sauber, sie werden gut miteinander auskommen.

"Ich will mehr Raum für mich", sagt meine Tochter. Eine Tür, die sie einfach zumachen kann, einen Kühlschrank, in dem sie nicht nur ein Fach besetzt, das dann auch noch ständig von anderen leer gefressen wird.

Ich finde, eine eigene Wohnung zu beziehen ist etwas Wichtiges. Weil man lernt, mit sich selbst zurechtzukommen. Erst ist man froh über die neue Freiheit. Niemand nörgelt und mahnt, dass man das Bad putzen soll. Später fällt einem auf, dass es mit dieser Freiheit allein nicht getan ist, dass man sie mit etwas füllen muss, damit sie nicht einfach eine große Leere wird. Dann merkt man, dass man selbst die Person sein muss, die nörgelt und verlangt, dass man das Bad putzt. Wenn man das erfolgreich etabliert hat, ist man erwachsen. Dann kann man mit einem Partner zusammenziehen, Kinder bekommen und anschließend an den Kindern herumnörgeln und sie ermahnen, doch mal das Bad zu putzen. "Quatsch, ich will doch keine Familie gründen", sagt Luna. "Ich will doch nur wohnen."



Tillmann Prüfer Sein Buch Kriegt das Papa, oder kann das weg? Ein Vater und vier Töchter ist vor Kurzem im Kindler Verlag erschienen.



Das ist aber in Berlin nicht so einfach. Luna hat sich beraten lassen. Die meisten Vermieter verlangen nicht nur eine Selbstauskunft, die bescheinigen muss, dass man ein fleißiger, ruhiger Nichtraucher ist, der keine Haustiere mag. Sie wollen eine richtige Mappe, so ausführlich, als wollte man keine Wohnung, sondern einen Spitzenjob haben. "Du musst da auch rein, sonst haben wir keine Chance", sagt Luna. Ich muss als Bürge herhalten, denn wenn Vermieter nur den leisesten Zweifel an der Solvenz haben, gibt es keine Wohnung. Wohnraumsuche in Berlin bedeutet, Angebote zu scannen und anschließend zu Besichtigungsterminen zu erscheinen, die so voll sind, als würde dort kein Makler, sondern Dieter Bohlen mit der Jury von Deutschland sucht den Superstar warten. Solche Termine sind ein Schnellkurs in Gesellschaftspsychologie. Da ist man selbst freundlich und höflich, aber irgendwer anders schmeißt sich schamlos ran. Es ist auch eine gute Lektion in Selbstbehauptung. Ich war etwa in Lunas Alter, als ich selbst eine Wohnung in Frankfurt suchte. Die Besichtigungen waren die ersten Gelegenheiten im Leben, deutlich zu spüren, wo man in der Hackordnung der Gesellschaft steht: ziemlich weit unten. Und von dort aus geht das Leben los – immerhin kann es nur bergauf gehen.

Im Zweifel entscheidet Geld. Deswegen, hat man Luna gesagt, muss nicht nur eine Bürgschaft, sondern auch ein Gehaltsnachweis von mir rein. Und eine Bestätigung vom Arbeitgeber, dass ich unbefristet beschäftigt bin. Und eine Schufa-Auskunft. Dinge, die kaum jemand über mich wissen soll – der künftige Vermieter meiner Tochter darf das alles erfahren. Schließlich will man ja eine Wohnung haben. Nun bin ich gespannt: Wird das Finanzpaket, das ich in die Mappe packe, genügen? Und was, wenn nicht? Bedeutet das dann, dass ich selbst die Wohnung auch nicht bekommen würde? Weil es einen besseren Bürgen gibt? Das würde mich sehr treffen. Ich fühle mich wieder wie damals mit 20. Die Wohnungssuche meiner Tochter macht mich schon jetzt total fertig.