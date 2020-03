China Alibaba überall

Das Leben in Quarantäne, das die Europäer jetzt erleben, ist in Hangzhou, der Zehn-Millionen-Metropole im Osten Chinas, schon länger Alltag. Ein Alltag, der sich im Netz verfolgen lässt: Da ist der Masseur und Hobby-Leichtathlet Pan Shancu, der 6450-mal um die zwei Betten in seinem Schlafzimmer rennt, um auch in der Wohnung einen Marathon laufen zu können. Die Krankenschwester Chen Ying, die ihrem Freund einen Kuss auf die Glastür der Isolierstation drückt. Oder die Studentin Yao Shuyi, die heute Freiwilligendienst hat und an einem Sammelpunkt eine Essenslieferung für ihre Nachbarn abholt, die ihre Wohnung für unbestimmte Zeit nicht verlassen dürfen.

