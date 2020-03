Harald Martenstein Über die Frage, warum so viele Leute in letzter Zeit ausgerechnet Klopapier hamstern

Zum ersten Mal im Leben habe ich mich innerhalb einer Woche mit mehreren Personen über Klopapier unterhalten. In den Regalen vieler Supermärkte ist es so selten geworden wie der Auerhahn im deutschen Wald. Wegen Corona gab und gibt es Hamsterkäufe. Warum haben viele Menschen panische Angst davor, dass ihnen das Klopapier ausgeht, eine Angst, so stark, dass sie einen dazu treibt, sich mithilfe der Ellenbogen zu einem dicht umlagerten Regal durchzudrängeln, womöglich andere beiseitezustoßen und dann mit vier, fünf Zehnerpackungen beladen den Heimweg anzutreten? Was sind das für Leute? Was sind das für Seelen? Um es in der Sprache der gerade wieder heftig diskutierten Globalisierung zu sagen: what makes them tick?

