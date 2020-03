Kochrezepte "Otto Lengi kann nicht kochen"

Juli ist 6 Jahre alt. Ihr Vater Tillmann Prüfer schreibt hier im wöchentlichen Wechsel über sie und seine anderen drei Töchter im Alter von 19, 14 und 12 Jahren. © Aline Zalko

Juli ist noch jung, aber sie hat schon einen Intimfeind. Er heißt Otto. Otto Lengi. Wenn ich nach einem Rezept des britisch-israelischen Kochs Yotam Ottolenghi koche, sinkt Julis Stimmung bedenklich. "Das hat sich doch bestimmt wieder dieser Otto Lengi ausgedacht!", schimpft sie dann. "Der Otto Lengi, der kann doch gar nicht kochen!" Schuld an der Situation bin natürlich ich. Ich bin seit einigen Jahren Vegetarier, und um die Varianz pflanzlicher Gerichte zu erhöhen und mir weniger Ablehnung von der restlichen Familie zuzuziehen, habe ich mir ein Kochbuch von Ottolenghi schenken lassen, dem Superstar der leichten israelischen Küche. Auch meine Frau kocht mittlerweile gern mit dem Buch. Es gibt bei uns deswegen öfter Gerichte mit so schönen Zutaten wie "Bulgur mit Tomaten, Auberginen und Joghurt" oder "Auberginen mit Granatapfel und Tahini" oder auch "Würzige rote Linsen mit Gurkenjoghurt". Nach Julis Meinung ist das alles ungenießbar. Sie hat bereits ein feines Gespür für reformierte orientalische Küche, und wenn sie irgendwo Buttermilchsoße riecht, zieht sie ihre Nase kraus, als sei es Ammoniakdampf. Für Juli müssen wir dann extra Nudeln mit Tomatensoße machen, denn Ottolenghi ist ihr leider nicht zu vermitteln. Es ist Juli unbegreiflich, dass einer wie "der Otto Lengi" Kochbücher verfasst, wo er doch offensichtlich schon daran scheitert, irgendetwas einigermaßen Essbares auf den Teller zu bringen.

Tillmann Prüfer Sein Buch Kriegt das Papa, oder kann das weg? Ein Vater und vier Töchter ist vor Kurzem im Kindler Verlag erschienen.



Juli meint, stattdessen sollte lieber Heike ein Kochbuch schreiben. Heike ist die Köchin aus Julis ehemaliger Kita. Für unsere Tochter ist sie eine Heilige. "Alles, was Heike gekocht hat, war lecker", sagt Juli. Sie schwärmt von Heikes Käseecken wie andere vom Steak im Grill Royal, dem berühmten Berliner Restaurant. Juli erzählt, alles, wirklich alles sei bei Heike immer frisch gewesen, "echt", wie sie sagt. Sogar der Schokopudding sei "echt gekocht" gewesen. Jetzt, in der Schule, werde das Essen "einfach geliefert". Für Juli geht es leider seit ihrem sechsten Lebensjahr kulinarisch nur noch bergab. In der Schule gibt es Speisung aus dem Großküchen-Napf, und zu Hause wartet der Otto Lengi.

Ich kann sie ein bisschen verstehen. Jede Zeit hat ihre Köche, an denen sich die bürgerliche Küche orientiert. Heute ist das Yotam Ottolenghi mit seinen leichten orientalischen Kreationen und Kochbuch-Bestsellern wie Genussvoll vegetarisch. Als ich selbst klein war, war es Wolfram Siebeck. Ich verstand nicht, wie meine Eltern diesen Mann verehren konnten, der doch offenbar nicht fähig war, so etwas Einfaches, Schmackhaftes wie Pfannkuchen zuwege zu bringen – und stattdessen Zitronenparfait empfahl (mit viel Zitrone und wenig Zucker). Julis Wolfram ist Otto. Sie macht sich öfter Gedanken über den Otto Lengi. Wie wird man so ein Mensch? Sie stellt sich Otto Lengi als einen Schurken vor, der in einer Art Hexenküche in einem großen Kessel rührt und dort lauter ungenießbare Sachen hineinwirft (Kreuzkümmel, Rote Bete, Kapern, Blumenkohl), während er sich immer neue Gemeinheiten ausdenkt, die man kleinen Menschen auf die Teller klatschen könnte. Es ist für Kinder ein langer, beschwerlicher Weg, wenn sie einmal aus dem Paradies der Kinderküche vertrieben wurden und dann mit all den seltsamen Aromen und Bitterstoffen der Erwachsenenwelt zurechtkommen müssen. Ein langer Marsch, an dessen Ende man Oliven mag. Juli ist allerdings kompromissbereit, sie hätte da einen Vorschlag: "Der Otto Lengi, der kann sich doch einfach auch mal Pommes ausdenken!" Wer sagt es ihm?