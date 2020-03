Quarantäne Homeoffice

Corona bringt uns dazu, die Algorithmen des Alltags zu ändern: Wahrscheinlich haben noch nie so viele Menschen gleichzeitig ihr Leben verändert. In den ersten Tagen der Quarantäne haben viele das erzwungene Zuhausebleiben dazu genutzt, Dinge umzusetzen, von denen sie sonst immer nur reden, um dann doch keine Zeit dafür zu finden. Doch genau davon haben viele von jetzt mehr als vorher – für Sport, für Projekte, für Kinder und Eltern. Ja, manche sind in diesen Tagen krank vor Sorge. Aber gleichzeitig entdecken wir auch, wie unser Leben noch aussehen kann. Plötzlich sieht man in den Hinterhöfen Menschen, die ihre Fahrräder auseinanderschrauben, schicken Freunde Bilder von elaborierten Gerichten, die sie jetzt Zeit haben, zu kochen. Und für viele Kinder ist jetzt jeden Tag Berufsorientierungstag: Überall in den Straßen und Büros sieht man Handwerker, Angestellte, Lieferanten, ein Kind im Schlepptau. Ja, diese Krise ändert alles. Aber nicht nur zum Schlechten. Wir haben den Illustrator Valerio Vidali geben ein paar unserer Beobachtungen aus der neuen Normalität zu zeichnen.

1/8 Ein lang geplantes Projekt beginnen © Valerio Vidali 2/8 Das gute Gefühl genießen, dass alle an dasselbe denken © Valerio Vidali 3/8 Handstand üben © Valerio Vidali 4/8 Etwas malen © Valerio Vidali 5/8 Mit seinem Kind in dessen Welt abtauchen © Valerio Vidali 6/8 Sich selbst befragen, über welche Absagen man eigentlich ganz froh ist © Valerio Vidali 7/8 Backen © Valerio Vidali 8/8 Darüber nachdenken (und akzeptieren), dass eines Tages sowieso alles vorbei sein wird © Valerio Vidali