Reise-Looks Ausgereist

Reisen gehörte schon früh zu den wichtigen Themen der Mode, das zeigten beispielsweise die Entwürfe von Yves Saint Laurent: In seinen Kollektionen reiste man einmal um die ganze Welt. Saint Laurent ließ sich von Japan und vom Orient inspirieren, zudem erfand er den Safari-Look. Das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert, in dem Mode zum Ende hin zu einem Massenphänomen wurde – ebenso wie die Mobilität. Zunächst aber waren Reisen mit dem Ozeandampfer, der Bahn, dem Auto und schließlich dem Flugzeug Privilegien der Oberschicht. Nur wenige konnten es sich leisten, einfach nur aus Lust, die Welt kennenzulernen, zu reisen.

Einen Stil zu pflegen, der vom anderen Ende der Welt erzählte, zeigte deutlich, woher man kam: von oben nämlich. Luxusmarken wie Louis Vuitton verdankten ihren Aufstieg den neuen Bedürfnissen der Reisenden, die für jedes Fortbewegungsmittel den passenden Koffer brauchten. Für Menschen, die sich auf den Sonnendecks der Kreuzfahrtschiffe rekelten und den Winter in warmen Gegenden zubringen konnten, erfanden Designer die "Cruise-Collections". Erst in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts wurden Urlaubsreisen selbstverständlicher. Der neue Typ des Luxusreisenden war jetzt der Vielreisende, der mal eben zu einem Termin nach New York oder übers Wochenende nach Tokio flog – der Jetset war geboren und fand sein Fortbewegungsmittel in der Concorde, einem Überschall-Flugzeug für Wohlhabende.

Der Kleidungsstil der Vermögenden bezog sich nicht mehr auf fremde Kulturen, sondern war jetzt Ausdruck höchstmöglicher Flexibilität: der bequeme Reiseanzug aus Jersey für den Herrn, das knitterfreie Kleid für die Frau. Die wichtigen Menschen erkannte man am Handgepäck – sie mussten ja schnell weiter.

Was ist nun heute vom Reise-Thema in der Mode übrig? Wäre die Concorde-Flotte nicht längst am Boden – mit einen Verbrauch von 20 Tonnen Kerosin pro Stunde wäre sie klimatechnisch kaum mehr zu rechtfertigen. Wer heute ein Kleid einer Cruise-Collection kauft, trägt dies besser nicht auf einer Kreuzfahrt, denn eine solche gilt als üble CO₂-Rüpelei. Auf Instagram sieht man immer weniger Fotos von Menschen, die mit ihren Fernreisen prahlen. Und dann kam das Coronavirus: Wer nun von irgendwoher kommt oder irgendwohin muss, der wird misstrauisch beäugt. Vielleicht wird es bald als Zeichen von Luxus gesehen, nicht reisen zu müssen. Und dann können wir auch wieder Kollektionen tragen, die Asien und den Orient zitieren. Weil man verstanden hat, dass die Ferne in der Vorstellung viel schöner ist als in der Realität.

Foto: Peter Langer / Bleibt vorerst daheim: Reisesakko aus Jersey von Boggi Milano