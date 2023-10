Dieser Artikel ist Teil von ZEIT am Wochenende, Ausgabe 43/2023.

Im Wellnesshotel schwitzen andere in der Sauna oder entspannen sich bei einer Massage. Nina Höhne* und ihre Frau haben im Hotelzimmer Post-Its an Plakatwände geklebt. Das Paar hat einen Workshop zur Zukunft der eigenen Beziehung gemacht. "Natürlich waren wir auch mal im Spa-Bereich", erzählt Nina Höhne von dem Aufenthalt mit ihrer Frau in einem Südtiroler Hotel im Mai 2022. Das Ziel ihrer Auszeit war jedoch, gemeinsam eine Beziehungsvision für das Jahr 2040 entwickeln. Erst nach jeweils zwei, drei Stunden konzentrierter Workshopphase ging das Paar wandern oder sprang in den Pool. Danach machten sie weiter mit dem "Future Lab", wie Höhne ihr Projekt getauft hat. "Die Post-Its haben wir auch zum Abendessen mitgenommen, falls uns noch etwas einfällt."