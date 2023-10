Die Serie "Lexikon der Liebe" bietet Leserinnen und Lesern Platz, ihre Liebesgeschichten zu erzählen.



Amelie, 37: "Er war meine erste richtige Beziehung. Ich war 21, er war bald 30. Ich war wild und neugierig auf das Leben und auf Sex. Er war evangelisch und sehr religiös aufgewachsen, er hatte vor mir noch nie eine Frau geküsst. Wir lernten uns in der Gemeinde kennen, unser erstes Date hatten wir auf dem Kirchentag. Ich weiß noch, dass er so verliebt war, dass er nichts essen konnte. Also aß ich seine Portion mit. Seine Fröhlichkeit, sein Humor, wie er dachte und das Leben sah, das alles faszinierte mich. Wir trafen uns wieder. Er fuhr Fahrrad, ich Inliner. Auf einer Bank aßen wir Kirschen und spielten Kirschkernspucken. Wir kamen zusammen und blieben es für acht Jahre. Ich liebte seine Tiefe der Gedanken, seinen Humor, seine unglaublich fürsorgliche Art.