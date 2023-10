Es war beim Abbau der Ausstellung, am Samstag, dem 7. Oktober, als es in der Bundeskunsthalle in Bonn endlich auffiel, das kleine Bild im silbernen Rahmen, 20 mal 30 Zentimeter groß, Acryl auf Papier. Es hing am Ende einer schmalen Empore, neben dem riesigen Poster eines tanzenden Paares, und fügte sich mühelos ein in diese Reihe, in der doch alle Bilder unterschiedlich groß waren. Auf ihm der Oberkörper einer jungen Frau. Mit stoischem Blick schaut sie über ihre nackte Schulter, das Haar dunkel und lang, die Lippen weinrot.