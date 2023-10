Kürbissuppe? Im Herbst? Bahnbrechend. Aber gehen Sie nicht weg, hören Sie mir zu: Es ist die beste Kürbissuppe der Welt. Meiner Welt. Sie schmeckt so gut, süßlich, fast ein bisschen nach Lebkuchen, weil der Kürbis vorher im Ofen gebacken wird. Oder es liegt einfach daran, dass der Erfinder des Rezepts die geniale Idee hatte, zum Schluss geschmolzene Butter darüberzukippen. Diesen Trick sollte man sich für all die Gemüsesuppen merken, die da in den nächsten Monaten kommen. Andy Hearnden ist Neuseeländer, ausgebildeter Koch, er zeigt auf YouTube Videos, in denen er seine Frau fragt, was sie sich zum Abendessen wünscht. Sie sagt etwas – Lasagne, Hummer, Curry oder eben Kürbissuppe –, und er macht es für sie. Das Internet, ein Ort zum Träumen.