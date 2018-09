Rom Das Eis der Entschleunigung

Wer in den achtziger Jahren in Italien aufgewachsen ist, saß hinten im Auto nie angeschnallt, hat seine Eltern noch vom Münztelefon ('a gettone') aus angerufen und wenigsten einmal ein Schlumpf-Eis gegessen, ein eher verstörendes Erlebnis. Fast zwanzig Jahre lang hat das tief türkisfarbene Eis die Theken der italienischen Eisdielen ruiniert, was vor allem uns Römer geärgert hat. Wenn eine Straßenkreuzung vier Ecken hat, dann befindet sich in Rom an drei davon eine Eisdiele.

Was dem Berliner der Bäcker ist dem Römer die Gelateria, jeder schwört auf eine andere Eisdiele, auf eine kleine Bude im eigenen Viertel, auf eine besondere Sorte, für die es sich lohnt, schwitzend quer durch die Stadt zu fahren, um dann, sich zufrieden die Lippen leckend, dieses eine ganz besondere Aroma mit den Sorten anderer Eisdielen zu vergleichen und mit etwaig anwesenden Zweiflern in großer Ernsthaftigkeit auszudiskutieren. Als der Restaurant-Kritiker Giacomo A. Dente im vergangenen Sommer in der Tageszeitung Il Messaggero seine Top Ten der römischen Eisdielen veröffentlichte, entfachte er damit eine hitzige Diskussion. Dutzende Lesern lobten im Internet wiederum ihre Lieblingseisdiele und schimpften auf den mangelnden Sachverstand des Journalisten: "Viva i giornalisti!" So wichtig ist uns die Frage nach dem besten gelato.

Im Verhältnis der Römer zum Eis spiegelt sich auch die Lage der Nation, seit Beginn der Wirtschaftskrise ist das Eisessengehen in der Stadt noch wichtiger geworden: "Andiamo a prendere un gelato?" funktioniert als Date, auch wenn das Geld knapp ist und es für eine Einladung zum Pizzaessen ("Andiamo a prendere una pizza?") nicht ganz reicht. Anders als in Deutschland bezahlt man Eis in Rom nicht kugelweise, sondern als Portion. Vier bis fünf Mal die Woche gönnt sich jeder dritte Italiener eine solche, so sagt es eine Umfrage des Instituto del Gelato Italiano, und der Verzehr dauert im Durchschnitt sieben Minuten.

Francesca Goll ist Literaturwissenschaftlerin, Übersetzerin und Autorin. Sie lebt in Rom und Berlin.

Was das viele Eisessen mit den Römern macht? Das langsame Schlecken einer Portion Fragola, Cioccolato e Panna ist genussvolle Entschleunigung, die besinnliche Konzentration auf Details. Es ist ein kollektives Ritual, wie die Ferien am Strand und ein Aperitiv auf der piazzetta, das uns Römer davor bewahrt in turbulenten Zeiten die Lässigkeit zu verlieren. Nur so können wir auch entspannt der nächsten Mode entgegensehen: herzhaftes Bio-Eis mit niedlichen Holzlöffeln im Recyclingbecher. Wer das Schlumpf-Eis überlebt hat, der braucht gelato al parmigiano nicht zu fürchten.