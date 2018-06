Amerika auf dem Teller Eis, Eis, Burger

Berlin, 31 Grad, der Beton brennt unter den Füßen. Auch die Industrieküche in Berlin-Schöneberg bietet keine Abkühlung. Dabei machen César Cotta und Cieran Rockwell von Zwei dicke Bären hier Sandwiches mit Eis. Nur eben nicht das Eis, sondern die fingerdicken Kekse, die mal das Sandwich bilden sollen. Und die müssen auch gebacken werden, wenn es draußen heiß ist. Gerade rollen Cotta und Rockwell, die im Jahr 2013 nach unbefriedigenden Jahren als Ausstellungsdesigner und Werber von New York nach Berlin zogen und ganz und gar nicht wie zwei dicke Bären aussehen, eine Schüssel voll Keksteig zu minigolfballgroßen Kugeln, drücken die Masse wieder platt und schieben sie in den Ofen. Über die hohen Temperaturen beklagen sie sich nicht. Im Gegenteil. Ihre Laune steigt mit jedem Grad.

Dabei gibt es die Eis-Sandwiches von Cotta und Rockwell das ganze Jahr über, eingepackt in fettabweisendes Papier und ausgeliefert in einem Fahrradanhänger mit integrierter Kühlbox, für vier Euro das Stück. Als Schokoladen-Keks-Vanilleeis-Mix (der Klassiker), Pistazien-Weiße-Schokolade-Keks mit Erdbeereis, Zitronen-Keks mit Blaubeereis oder Double-Chocolate-Keks mit Erdnusseis. Die Kekse werden in Schöneberg nach einem alten US-Rezept von Cotta und Rockwell gebacken, das Eis stammt von Mos Eisley aus Neukölln. "Wir haben mehrere Berliner Eisdielen getestet, aber uns am Ende für Mos Eisley entschieden", sagt Cotta.

César Cotta und Cieran Rockwell © Zwei dicke Bären

Ein halbes Jahr hatten sie rumexperimentiert, Eissorten probiert und im Akkord Kekse gebacken, bis sie herausfanden, dass nur ein brauner Zucker aus den USA für die richtige Konsistenz sorgt und kleingehackte Kuvertüre besser schmeckt als amerikanische Chocolate Chips. Im Dezember 2013 war Startschuss. Seitdem touren Cotta und Rockwell, beide Anfang 30, über die Märkte der Stadt: jeden Donnerstag Street Food Thursday in der Markthalle Neun in Kreuzberg, immer samstags Bite Club hinter der Platoon Kunsthalle in Mitte, sie machen bei der Veranstaltungsreihe Burgers & Hip Hop von Stil in Berlin mit und beliefern Cafés in Friedrichshain, Pankow und am Tempelhofer Ufer. Hinzu kommen Cateringanfragen von Unternehmen. Der US-Import kommt an.

Denn das Prinzip Keks, Eis, Keks wurde längst erprobt. In New York verkaufen Food Trucks schon länger zuckersüße Ice Cream Sandwiches zum Mitnehmen. Und auch die gehobene Gastronomie hat das Prinzip für sich entdeckt. Der Cronut-Erfinder Domenique Ansel serviert das Sandwich unter dem Namen "Blanc de Blanc" mit Eis aus tahitianischer Vanille mit einem gesalzenen Karamellkern zwischen zwei weichen Milch-Ricotta-Keksen.

Zwei dicke Bären läuft inzwischen so gut, dass Cotta und Rockwell von den Eiskeksen leben können. Wenn auch nur gerade so: "We survive", beschreibt Cotta die Rendite. Deshalb wollen sie expandieren. Schon im kommenden Winter wird es wahrscheinlich etwas Neues geben. "Vielleicht ein warmes Dessert wie Brownies", sagt Rockwell. Oder etwas Herzhaftes. Nur amerikanisch muss es sein. Solange Third-Wave-Coffeeshops und Burger-Restaurants in Deutschland so gut laufen, wäre alles andere ja auch schön blöd.