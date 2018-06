Sonntagsessen Grüne Tomaten mit Honigschwein

Erfrischend ungesund, dafür aber umso leckerer kommt unser heutiges Sonntagsessen von Yo, Dinner was delicious daher. Denn letzteres steht bei den Freundinnen Rachel Hewett und Lucy Adams aus Chicago immer an erster Stelle. Befreit von jeglichem Diätwahn kochen sie, worauf sie Lust haben. Meistens sind das amerikanische Klassiker, die den Genuss von Fleisch und wenig Angst vor Fettigem voraussetzen. Auch bei den Reaktionen, die ihre Gerichte auslösen sollen, waren sich die beiden einig. Wie der Name ihres Blogs schon sagt, wünschen sie sich ein Kompliment direkt aus dem Bauch heraus.

Kennengelernt haben sich die beiden auf einer Hochzeit. Rachel backte die Cupcakes und Lucy schoss die Hochzeitsbilder. Als kleines Extra für die Braut fotografierte Lucy ein Making-of der Cupcakes, wobei beide so viel Spaß hatten, dass sie sich bald wieder zum Kochen verabredeten. Schon vorher hatte Rachel ihre Backkreationen in einer Art Underground-Bäckerei in ihrer Wohnung verkauft. Da war der Schritt zum eigenen Foodblog nicht weit.

Wenn man wie Lucy und Rachel in einer Kleinstadt im Mittleren Westen der USA zwischen endlosen Maisfeldern aufgewachsen ist, kennt man die traditionell amerikanische Küche gut. Am liebsten machen die beiden Salate, die allerdings nur wenig mit den leichten europäischen Kreationen zu tun haben. Neben Mayonnaise und Buttermilch kommt auch noch ein wenig Blauschimmelkäse in den cremigen Kartoffelsalat. Erst so schmeckt er am besten zu einem Pulled Pork Sandwich, unserem heutigen Hauptgericht, ein Klassiker des amerikanischen Barbecues. Traditionell wird hierfür eine Schweineschulter über mehrere Stunden in einem Smoker bei milder Hitze gegart, sodass man das saftige Fleisch am Ende vom Knochen abziehen kann. Der rauchige Geschmack gelingt aber auch ohne Smoker, das haben Lucy und Rachel schon ausprobiert. Mit scharfen Paprika- und Chilipulver und Melasse (einem honigartigen dunkelbraunen Zuckersirup) gewürzt, ist ihr Pulled Pork Sandwich selbst bei echten North Carolinians als Original durchgegangen. Als Vorspeise oder auch als zweite Beilage frittieren Lucy und Rachel grüne (also unreife) Tomaten, die in der knusprigen Panade gebacken zwar weicher werden, aber dennoch ihren rohen, herben Geschmack behalten.

Damit wir noch einmal bevor es Herbst wird, den Sommer schmecken können, empfehlen die beiden eine Wassermelonen-Chia-Fresca. Durch die Chiasamen, die in Flüssigkeit eine geleeartige Konsistenz annehmen, erinnert sie zwar eher an einen Bubbletee, ist dafür aber umso gesünder. Wer danach noch Platz für ein Dessert hat, darf sich auf einen fruchtigen Salzbretzel-Erdbeer-Salat freuen. Dass auch hier kein einziges Salatblatt versteckt ist, ahnt man schon. Dafür schmecken die sündhaften Lagen aus Vanille-Marscarpone-Creme, einem Salzbretzel-Crumble und gezuckerten Erdbeeren unwiderstehlich gut.

Kartoffelsalat mit Blauschimmelkäse und Speck © Lucy Hewett

Pulled Pork Sandwich: geschmorrte Schweineschulter und Cole Slaw im Laugenbrötchen © Lucy Hewett

Wassermelonen-Chia-Fresca © Lucy Hewett