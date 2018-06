Gesellschaftskritik Ein Starkoch brennt an

Er war einer, auf den man sich verlassen konnte. Jamie Oliver, Sitzenbleiber, Starkoch, Bildungsbefürworter und Autor von Kochen mit Jamie, Braten mit Jamie, Sautieren mit Jamie und Karottenrosenschnitzen mit Jamie, kümmerte sich um Probleme (zu wenig Zitronengrassalat für Zahnärztinnen, zu viel Pommes für Drittklässler), die so mächtig waren, dass sie die Politik längst gelähmt hatten. Er stand für das gute, gesunde Essen in der Welt. Dafür, dass jeder es schaffen kann, aus "Knoblauch Ingwer Koriander Shiitake Reisessig Frühlingszwiebeln Sojasauce mit Chilisauce frischer Chili Sesamöl Kokosmilch Mehl Salz Pfeffer Erdnussöl alles fein hacken scharf anbraten bei 80 Grad drei Stunden simmern lassen" die gesündesten Dim-Sum der Welt zuzubereiten.

Und jetzt das. Jamie Oliver hat Stress. In seinen Systemgastronomieküchen ist vielleicht nie das Kartoffelgratin angebrannt, aber dafür er selbst. "Ich muss meiner Gesundheit zuliebe runterfahren," sagte Oliver diese Woche einer britischen Zeitung. Die viele Arbeit, nur dreieinhalb Stunden Schlaf pro Nacht, fast 40 Lenze unter der Kochhaube, wen wundert's, wir verstehen das ja. Aber ausgerechnet er! Wer soll uns nun erklären, wie wir aus der Bio-Tomate .... na egal. Bloß wie ernährt er jetzt seine vier Kinder?

Zum Glück kam uns am Morgen nach einer durchgrübelten Nacht, in der uns das Fried-Beans-Fried-Egg-Omelette schwer im Magen lag und wir uns nach dreieinhalb Stunden Schlaf zum Zug schleppten, um unserem Broterwerb (Biosauerteig, selbstgebacken) nachzugehen, vor dem Lebenshilferegal des Bahnhofskiosks die rettende Idee:

Vier Schritte zur Gelassenheit, Das 1x1 des Zeitmanagements, Die 7-Minuten-Buddha-Meditation, Schamanische Weisheit für ein glückliches Leben – das könnte Jamie doch besser! Wir möchten ihm deswegen an dieser Stelle über den Kanal hinweg zurufen: Jamie's Anti-Burn-Out-Gerichte für jeden Tag, Vergiss den Bräter, nimm Jamiracoli und 25 Rezepte, die gar keine Arbeit machen, Kochen lassen mit Jamie, das sind Titel, mit denen er sich und uns vom Stress befreien könnte. Wir rührten uns glücklich mit Jamiefix in fünf Minuten ein Abendessen an, schickten die Kinder zur Pommesbude und hätten endlich wieder Zeit. Zeit, um darüber nachzudenken, wie der Shiitake mit der Kokosmilch ... na egal.