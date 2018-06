Sonntagsessen Kitchen Stories

Die Namen von Foodblogs sind oft heikel. Entweder sie erinnern an Werbebroschüren, mit viel good, love, tasty und yummy. Oder sie versprechen eine kulinarische Revolution, was kaum einzuhalten ist. Aber vor allem: Sie klingen alle ähnlich, Verwechslung garantiert.

Foodess hat Jennifer Pallian ihren Blog getauft, ein Wortspiel aus food und goddess, Göttin. Natürlich ist das augenzwinkernd gemeint, aber diese klare Ansage hat schon einige neidisch gemacht. Und der Name trifft zudem exakt Pallians Philosophie: Faszination für Essen, Leidenschaft für Rezepte und Lust an Sprache und Geschichten.

Jennifer Pallian wuchs in New Brunswick auf, einer Kleinstadt an der kanadischen Ostküste. Die Stürme, erzählt die 29-Jährige, waren richtig fies, die Winter elendig lang und der Atlantik oft kalt wie Eis. Zumindest die Haustüren der Nachbarn und Freunde standen immer offen. Und so saß Jennifer Abend für Abend an Küchentischen, half beim Kochen, hörte Geschichten und aß mit allen, die da waren. Heute lebt sie 4.500 Kilometer weit weg in Vancouver und arbeitet als Ernährungsberaterin und freie Autorin. Das mit dem Essen und den Geschichten aber ist geblieben. Und einer der Orte dafür ist jetzt ihr Blog.

Der gerade heraufziehende Herbst ist für Jennifer Pallian Back- und Kochzeit. Wahrscheinlich erinnern sie die kühlen Temperaturen an zu Hause. Ihr Sonntagsessen beginnt sie mit einer süßen Thai-Kokosnuss-Erdnuss-Tomaten-Suppe. Die liest sich komplizierter als sie ist, Jennifer Pallian veranschlagt für die Vorbereitung nur 15 Minuten. Und bei pürierten Suppen, verrät sie, muss auch das Gemüse schnippeln nicht allzu genau sein. Als Hauptgang serviert die 29-Jährige dann ein buttriges Hühnchen, das sie mit frischem Koriander bestreut. Das Fleisch muss nicht einmal separat gekocht werden, wie von vielen anderen Rezepten oft behauptet. Zum süßen Abschluss gibt es Kürbis-Granola, ein wirklich kreativer Nachtisch und eine Vitamin-A-Bombe noch dazu. Etwas klassischer ist der Apfelkuchen, aber Jennifer Pallian hätte ihren Blog nicht Foodess genannt, wäre nicht auch da eine Finesse. Der Apfelkuchen ist also ein Chai-Gewürz-Apfelkuchen mit einer Glasur aus Mascarpone.



Thailändische Kokossuppe mit Erdnuss und Tomate © Jennifer Pallian

Butter Chicken à la Jennifer Pallian © Jennifer Pallian

Selbstgemachtes Granola mit Kürbis und Cranberries © Jennifer Pallian