Sonntagsessen Eine lange Tafel Liebe

In ihrer Familie, sagt Karen Mordechai, war jedes Essen eine Portion Liebe. Ihre Oma füllte stundenlang Weinblätter und rollte Kibbeh. Ihre Mutter hackte Petersilie für Taboulé, dünstete Gemüse und servierte ihre Mezze aus vier Kulturen mit frischem Brot, direkt aus dem Backofen. In den siebziger Jahren kamen die Mordechais aus Israel nach Brooklyn, New York. Das gemeinsame Essen hielt die Familie zusammen. Damals saßen noch Kinder, Großeltern, Mutter, Vater und Verwandte um den Tisch. Heute, eine Generation später, sind es die Freunde von Karen Mordechai, die an der langen Tafel Platz nehmen. Was im kleinen Kreis begann, ist heute ein Kochevent mit Kultstatus. Fans aus der ganzen Welt bitten um eine Einladung zu einem Sunday Supper. Mordechai kocht allerdings nicht selbst, sie organisiert einen Profi, kümmert sich um die Einladungen und kauft dann die Zutaten frisch vom Markt. Mithelfen dürfen dann aber alle: Der eine schält und schneidet, der andere brät, der dritte kümmert sich um den Nachtisch.

Für die Vorspeise hat Mordechai Rote-Bete-Ravioli vorgesehen, leuchtend rote Teigtaschen, geformt aus Rote Bete, Eiern, Olivenöl und Mehl. Gefüllt werden die Ravioli mit Ricotta-Frischkäse, Mascarpone, Salbei, Parmesan und geriebener Zitronenschale. Nach diesen – alleine farblich – unvergesslichen Ravioli, geht es weiter mit einem Fleischgericht aus dem französischen Burgund, dem Bœuf Bourguignon, sehr einfach, weil perfekt für einen Topf, wie Karen Mordechai versichert. Dazu wird Rindfleisch angebraten, Tomaten, Pilze, Zwiebeln, Karotten mit Olivenöl, Knoblauch und ein halbes Dutzend anderer Gewürze. Serviert wird das Essen mit knusprigem Brot. Der Nachtisch ist dann sehr schokoladig mit einem Schuss Alkohol: Schokoladenkuchen mit in Armagnac eingelegten Pflaumen. Und dann, nach Stunden des Kochens, ist der Moment gekommen: alle zu Tisch und guten Appetit.



Rote-Bete-Ravioli mit Ricotta-Sabei-Füllung und Mohn © Karen Mordechai

Das Menü des "Sunday Suppers" © Karen Mordechai

Boeuf Bourguignon mit Kartoffelstampf © Karen Mordechai

© Karen Mordechai

In den Schokoladenkuchen à la Mordechai kommen in Armagnac eingelegte Pflaumen. © Karen Mordechai