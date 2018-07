Gesellschaftskritik Du isst, was Du bist

Boliviens Staatschef Evo Morales hat auf einem alternativen Ernährungsgipfel eine Theorie vorgestellt: Hähnchen mit Fritten mache homosexuell, zudem führe der Verzehr von Kartoffeln zu Haarausfall. Woher der Staatsmann dieses Informationen hat, ist unbekannt. Die Theorie passt jedoch bestens zu dem angesammelten Wissen über unerwartete Nebenwirkungen von Nahrungsmitteln.



So sorgt Vollmilch angeblich für innere Verschleimung. Rotes Fleisch begünstigt Herzinfarkt, Fisch enthält Quecksilber. Und die amerikanische Cancer Prevention Coalition warnt davor, Kinder mehr als zwölf Hotdogs im Monat essen zu lassen, weil die darin enthaltenen Transfette im Verdacht stehen, Krebs zu erzeugen. Als Faustregel könnte man sagen, dass es nur jeden zweiten Tag Hotdogs zum Mittagessen geben sollte. Die restlichen Tage sollte man nicht unbedingt mit Donuts füllen, denn die enthalten auch Transfette.



Bei solchen Nachrichten wird klar, dass ein Staatschef von Format heute nach strenger Diät lebt. Die Zeiten, als ein Politiker wie Helmut Kohl sich vor allem von Saumagen und Kaisersülze ernähren durfte, sind vorbei. Barack Obamas Leibspeise ist nach eigener Auskunft Brokkoli. Und Wladimir Putin frühstückt einen Smoothie und Hüttenkäse, machmal gibt es auch Haferbrei. Seine Männlichkeit stellt Putin lieber mit seinen Hobbys unter Beweis. So lässt er etwa sibirische Tiger züchten und in die Freiheit entlassen. Einer dieser Tiger soll sich neulich auf chinesisches Staatsgebiet begeben haben und dort nun Ärger machen, weil er ständig Hühnerställe überfällt.

Das wird Putin nicht recht sein. Schließlich ärgert der sich seinerseits schon genug darüber, dass er in seiner Zeit als KGB-Mann in Dresden so viele sächsische Bratkartoffeln gegessen hat. Morales hat übrigens auch gesagt, dass sich Coca-Cola am besten als Rohrreiniger eigne. Dies sei als Haushaltstipp einfach mal so weitergegeben.