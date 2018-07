Sonntagsessen Frühstück ist fertig!

Für die meisten Menschen ist ein ausgiebiges Frühstück für die freien Tage der Woche vorbehalten. Dabei sind es gerade die stressigen, denen man mit ein wenig Ruhe am Morgen begegnen sollte. So macht es zumindest Marta Greber, für die das Frühstück die wichtigste und einzige Mahlzeit des Tages ist. Vor ein paar Jahren entschied sich die 34-Jährige, ihr Leben als Anwältin gegen das einer Weltenbummlerin einzutauschen. Seitdem verbrachte die gebürtige Polin einige Jahre in Amsterdam, dann in Barcelona, seit zwei Jahren lebt sie mit ihrem Freund in Berlin. Weil Marta Greber ihr Morgenritual so liebt, widmete sie dem Frühstück vor drei Jahren ein eigenes Blog. Seitdem nimmt sie ihre Leser mit auf eine Reise durch die kulinarische Welt des Frühstücks, auf What Should I Eat For Breakfast Today ist von süß bis salzig, von leicht bis deftig alles dabei.

So auch bei unserem heutigen Sonntagsessen, das mit ein wenig Backen beginnt. Das Rosmarin-Zitronen-Brot hatte Greber zum ersten Mal gemacht, um es am nächsten Morgen mit ihrem Freund Tomasz bei heißem Kaffee aus der Thermoskanne zum Sonnenaufgang zu genießen. Allerdings war der Geruch von frisch Gebackenem schon so verführerisch, dass der Laib am Vorabend schon aufgegessen war.

In Barcelona entdeckte Marta Greber ihre Liebe für süßen Kaffee. Für ihren Café Bombón bedarf es nur eines starken Espressos und der gleichen Menge Kondensmilch. In Berlin kennt man die Mischung auch als Espresso mit Milchmädchen. Hat man schlecht geschlafen, empfiehlt Greber ein reichhaltiges Frühstück, wie etwa ein Birchermüsli, das über Nacht einweichen muss, damit die Haferflocken die richtige Konsistenz bekommen. Am Morgen muss man nur noch geriebenen Apfel, frische Beeren, Nüsse und Honig dazu geben. Eine Harmonie aus Süßem und Salzigem ist Grebers Apfelomelette. Zu Eiern und geriebenem Cheddarkäse, kommen noch Äpfel, Thymian und Honig in die Pfanne. Durch den untergehobenen Eischnee wird das Omelette ganz fluffig.

Ihre herzhaften Waffeln gehen dank Speck und Blauschimmelkäse auch als Mittagessen durch. Und damit der Abschied vom Sommer nicht mehr ganz so wehtut, zeigt uns Marta Greber ihre Herbstvariante von Pancakes. Mit etwas Reismehl und –milch rührt sie Kürbispüree zu einem Teig an. Über die gebackenen Küchlein gibt Marta statt sommerlicher Beeren die ersten gut schmeckenden Orangen. Mit ein wenig Honig sind diese Pancakes fast so süß wie der Sommer.

Zitronen-Rosmarin-Brot © Marta Greber

Café Bombón: Espresso mit süßer Kondensmilch © Marta Greber

Birchermüsli mit frischen Beeren und Nüssen © Marta Greber

Herzhafte Waffeln mit Blauschimmelkäse und Speck, dazu frische Tomaten © Marta Greber