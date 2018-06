Gastronomie Neue deutsche Sterne

In Deutschland tragen 282 Restaurants mindestens einen Michelin-Stern – so viele wie nie zuvor. Drei Lokale in Baden-Baden, Rust und München rücken in die Zwei-Sterne-Kategorie auf. Damit gibt es nun 38 deutsche Zwei-Sterne-Häuser, ebenfalls Rekord. Die Zahl der Drei-Sterne-Häuser bleibt mit elf unverändert.



"Die deutschen Köche werden einfach immer besser", sagte der Chefredakteur der Deutschland-Ausgabe des Guide Michelin, Ralf Flinkenflügel, bei der Vorstellung des Gastronomieführers 2015. Im vergangenen Jahr hatte der Michelin Sterne an 274 deutsche Restaurants verteilt. 39 Restaurants hatten damals den ersten Stern bekommen.

Die neuen Restaurants mit zwei Sternen sind Brenners Park-Restaurant in Baden-Baden, wo Paul Stradner kocht, das Ammolite - The Lighthouse Restaurant im Europa-Park im südbadischen Rust unter der Leitung von Peter Hagen und das EssZimmer by Käfer in der BMW-Welt in München mit Chefkoch Bobby Bräuer.



Tester bewerten nach festen Maßstäben

Jedes Jahr sind für den Michelin-Führer Deutschland zwölf Tester in der Republik auf der Suche nach den besten Restaurants unterwegs. Sie besuchen bundesweit anonym die Lokale, die bereits einen, zwei oder das Maximum von drei Sternen haben. Außerdem essen die fest angestellten Tester auch bei Restaurants ohne Stern, von denen sie gehört oder gelesen haben. Manchmal kommen neue Sterne hinzu; manchmal wird auch ein Stern aus Qualitätsgründen aberkannt.



Bis zu 250 mal pro Jahr essen die Tester, oft allein, manchmal auch zu zweit oder zu dritt. Wenn sie in Zwei- oder Drei-Sterne-Häusern zu Gast sind und das Niveau vorfinden, das sie kennen, reicht ein Besuch. Ist sich der Tester unsicher, soll ein Stern verlöschen oder neu verliehen werden, kommen die Tester mehrfach. Alle haben eine Ausbildung im Hotel- und Gaststättengewerbe und urteilen laut Michelin nach einem "festen, an objektiven Maßstäben ausgerichteten Bewertungssystem".

Bei der Vergabe der Sterne gilt: Ein Stern bedeutet "ein sehr gutes Restaurant", zwei Sterne würdigen "eine hervorragende Küche – verdient einen Umweg". Drei Sterne – die höchste Auszeichnung – erhält "eine der besten Küchen – eine Reise wert".