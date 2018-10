Die Amerikanerin Lecia Phinney liebt Frühstück. Denn der Morgen ist – vor allem unter der Woche – die einzige Zeit, zu der sich ihre ganze Familie an einem Tisch versammelt. Mit ihrem Blog A Day That is Dessert begann Phinney im Jahr 2008, um sich von ihrer Krebserkrankung abzulenken und um ihre Großmutter zu ehren, einst das geliebte Zentrum der Familie.

Das gemeinsame Kochen und Essen mit den Kindern oder der Strandspaziergang am Pazifik, Phinney dokumentiert auf ihrem Blog alles, was ihr das Leben versüßt. Nicht zufällig heißt A Day That is Dessert ja so viel wie "Nachtischtag".

Viele Amerikaner starten traditionell mit Haferbrei in den Tag. Phinney bietet eine geistreiche Alternative: den Hafer zu backen. Nachdem sie eine Schale davon mit Walnüssen, Zimt, Sirup, Heidel- und Blaubeeren, reifen Bananen sowie Milch füllt, stellt sie das Ganze in einen auf 190 Grad vorgeheizten Ofen. Wenn die Kruste nach ungefähr 35 Minuten golden geworden ist, träufelt sie noch ein wenig Butter auf das Hafergericht und lässt es abkühlen.

Für Freunde des süßen Frühstücks empfiehlt Phinney ihr mit Vanillecreme und Blaubeeren gefülltes Maisbrot. Dazu nimmt sie gemahlenen Mais, Eier, Milch, Vanilleextrakt und geraspelte Zitronenschale. Eine zweite süße Alternative wäre Phinneys French Toast mit Crème brûlée. Hierfür mixt Phinney in einer Schale Eier, Milch, Orangenblütenwasser, Vanille, Zimt und Salz. Verrührt kommt diese Masse zwischen aufgeschnittene Baguettescheiben. Bevor das gefüllte Brot in den Ofen kommt und eine knappe halbe Stunde gebacken wird, sollte die Creme eine Minute einziehen, bis es feucht ist, aber nicht auseinanderfällt.

Die Süße des Toasts oder Maisbrotes lässt sich leicht mit Phinneys Muffinrezept balancieren. Zuerst sollte man den Ofen auf 180 Grad vorheizen und Haselnüsse anrösten. Dann die lose Schale der Nüsse abreiben, sie kleinschneiden und mit Rosinen, Möhren, Salz, Mehl sowie Zucker zu einem Teig verrühren. In eine separate Schale kommen reife Bananen, Rapsöl, Eier und Melasse. Dann den Teig mit den Haselnüssen dazugeben und auf ein Muffinblech gießen. Nach 25 Minuten im Ofen ist auch dieses Frühstück fertig.



Wer nach all dem Süßen Appetit auf etwas Herzhaftes am Morgen hat, der sollte Phinneys Cobbler mit Tomaten und Ziegenkäse ausprobieren. Phinney macht ihren Teig aus Mehl, Hefeweizen und Buttermilch. Die Tomaten werden mit Olivenöl, Thymian und Salz angemacht und der Ziegenkäse wird mit geschlagenem Ei und Salz angereichert.

Überbackene Haferflocken mit Walnüssen und Himbeeren © Lecia Phinney

Maisbrot gefüllt mit Vanillecreme und Blaubeeren © Lecia Phinney

French Toast © Lecia Phinney