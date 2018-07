Sonntagsessen Ein Kessel Buntes

Schon als Kind hatte die Neuseeländerin Emma Galloway das Glück, den Unterschied zwischen einer selbst angebauten Tomate und einer herkömmlichen aus dem Supermarkt kennenzulernen. Diese Geschmacksexplosion, die man bei selbst angebautem Obst und Gemüse zumeist erlebt, wollte sie auch ihren Kindern nicht vorenthalten und legte mit ihrem Mann in der neuen Heimat Perth in Australien ein großes Gemüsebeet an. Was bei den Galloways auf den Tisch kommt, bestimmt in erster Linie der Garten und die Jahreszeiten. Dank des günstigen Klimas auf der Südhalbkugel ist das aber ziemlich abwechslungsreich.

Seit bei Emma Galloway und ihren Kindern eine Gluten- und Laktoseunverträglichkeit festgestellt wurde, verzichtet die gelernte Köchin vollkommen auf Getreide- und Milchprodukte. Nur für Butter, Joghurt und Feta macht sie hin und wieder eine Ausnahme. Das Schöne an ihrem Blog My Darling Lemon Thyme ist: Die farbenfrohen Gerichte machen solchen Appetit, dass man selbst ohne Glutenunverträglichkeit Lust bekommt, mit Alternativen für Milch und Getreide zu kochen. Für unser heutiges Sonntagsessen hat Emma Galloway sechs Gerichte ausgesucht, die sich wunderbar für einen ersten Selbstversuch eignen.

Aus dem selbst angebauten Brokkoli macht Galloway eine Suppe. Anstatt sie mit Sahne cremig zu rühren, träufelt die Neuseeländerin eine frische Sauce aus Tahini (Sesampaste) und Zitrone darüber. Mit den gerösteten Pinienkernen und der arabischen Gewürzmischung Zatar bekommt die Brokkolisuppe eine würzige Note.

Auch wenn es bei Haferflocken oft heißt, sie seien glutenfrei, sind in vielen Packungen doch Spuren davon enthalten, da Hafer oft neben anderen Getreidefeldern angebaut wird. Deshalb macht die 34-Jährige ihr Porridge aus gekochter Hirse und Mandelmilch. Reichhaltiger wird es mit einem Püree aus Kürbis, gewürzt mit Muskat, Zimt und Ingwer.

Emma Galloway sagt, dass es ein wenig Organisationstalent erfordert, wenn man auf herkömmliche Zutaten wie Mehl verzichten möchte. Ein glutenfreies Mehl kann man jedoch leicht in großen Mengen selbst machen für den Vorrat, aus Buchweizen oder braunem Reis zum Beispiel. Deshalb kocht sie auch meist mehr Hirse als benötigt und stellt den Rest in den Kühlschrank. Das übrige Kürbispürree wird in Tüten eingefroren. Mit Ingwer geröstet findet sich der Kürbis auch in Galloways Quinoasalat wieder, der mit frischer Minze und Limettensaft ein wenig orientalisch schmeckt.

Wer einmal ein Tofugericht zubereiten möchte, bei dem der Sojabohnenquark tatsächlich nach etwas schmeckt, sollte das scharfe Curry der Neuseeländerin probieren. Statt Currypaste zu kaufen, macht Galloway sie aus Kokosnussöl, Zitronengras, Kokosmilch, Kaffernlimette, gemahlenen Kemirinüssen, Chili und fermentiertem Tofu einfach selbst. Neben einer guten Planung empfiehlt die zweifache Mutter allen Köchen ihrer Gerichte, sich einen guten Asialaden in der Nähe zu suchen. Denn der hat nicht nur große Mengen an Kokosmilch, sondern eben auch ausgefallenere Zutaten wie etwa Kemirinüsse.

Besonders beliebt auf My Darling Lemon Thyme sind die gluten- und milchfreien Desserts. Für den saftigen Schokoladenkuchen mit Rosmarin rührt Galloway aus braunem Reismehl, Kartoffelstärke, Kakaopulver, Leinsamen, Eigelb, drei reifen Birnen, dunkler Schokolade, Macadamianussöl und Rosmarin einen Teig an. Dank der Birnen und dem Öl, das auch durch mildes Olivenöl ersetzt werden kann, wird der Kuchen fast so fluffig wie Pudding. Wer zum Nachtisch etwas Kühles mag, darf sich auf ein Schokoladeneis auf Kokosmilchbasis freuen, das mit Zimt und Vanille auch zum Winter passt.



Brokkolisuppe mit Tahini-Zitronen-Sauce, gerösteten Pinienkernen und Zatar-Gewürzmischung © Emma Galloway

Quinoasalat mit geröstetem Kürbis, frischer Minze und Limette © Emma Galloway

Selbst gemachtes scharfes Curry mit Tofu © Emma Galloway

Saftiger Schokoladenkuchen mit Rosmarin ohne Gluten © Emma Galloway