Sonntagsessen Ausgeschlafen isst's sich besser

Am liebsten verbringt Jacquilyn Anderson Zeit in der Küche. Ihr Glück, denn die 25-Jährige steht eigentlich immer am Herd – tagsüber und am Abend. Als Chefköchin einer Produktionsfirma in Los Angeles nutzt sie den Alltag gern, um neue Rezepte zu testen, denn hier bekomme sie "echtes Feedback", wie sie sagt. Abends experimentiert sie dann in ihrer eigenen Küche und überlegt, wie sie die Lieblingsgerichte ihrer Kindheit ein bisschen gesünder machen könnte. Die Ergebnisse teilt sie auf ihrem Blog: Jacquilyn in the Kitchen.

In Rom studierte Anderson italienische Kultur, Soziologie und Kunstgeschichte. Der kulinarische und kulturelle Reichtum Italiens verführte sie dazu, länger zu bleiben. Als Praktikantin einer Kochschule in der Toskana durfte sie der Köchin bei ihren Seminaren und Kochkursen über die Schulter schauen. Mit reichlich Wissen über die südeuropäische Küche kehrte sie nach Los Angeles zurück.

So sehr Anderson es auch liebt zu kochen, mit Freunden und Familie zu essen und die Stunden am Tisch bei guten Gesprächen voll auszukosten, so sehr freut sie sich auf das Ausschlafen am Wochenende. An einem Sonntag geht beides!

Für den Sonntagsbrunch gibt es zu Anfang eine Tomaten-Frittata. In einer Pfanne wird eine halbe gewürfelte Zwiebel glasig angedünstet. Parallel ist Zeit, um in einer Schüssel zwölf Eier mit einer viertel Tasse Sahne, Basilikum sowie Salz und Pfeffer zu vermengen. Die Eiermasse gibt Anderson in eine Tarte-Form, streut die abgekühlten Zwiebeln darüber und setzt aufgeschnittene Tomaten darauf. Mit etwas Käse als Krönung kann der Eierkuchen im Ofen eine gute halbe Stunde goldbraun backen. Das Rezept ergibt acht Stücke.

Um das gewöhnliche Frühstücksmüsli ein bisschen aufzupeppen, empfiehlt Anderson die asiatische Birne, auch Nashi-Birne genannt, als außergewöhnliche Zutat. Diese Birnenart ist besonders saftig und süß-sauer im Geschmack. Mit griechischem Joghurt, Honig, Zimt, Haselnüssen und einer viertel Tasse Getreideflocken ist das besondere Müsli fertig.

Wer schnell satt werden will, sollte Andersons Erdnussbutter-Dattel-Happen probieren. Diese Energiebomben bestehen – wie der Name schon sagt – hauptsächlich aus Erdnussbutter und Datteln, werden aber mit einem Hauch von Vanille und Kakaopulver verfeinert. Die nahrhafte Masse wird zu Kugeln gerollt und kurz in gehackte Erdnüsse getaucht.

Herzhafter ist das Eier-Sandwich mit Schinken und Pilzen. Anderson dünstet die in Scheiben geschnittenen Pilze in der Pfanne an und brät den Schinken (etwa vom Truthahn) ohne Öl von beiden Seiten knusprig. Die Eier schlägt sie als letztes in die Pfanne. Sobald das Eiweiß nicht mehr klar ist, gibt sie etwas Cheddar-Käse darüber und lässt ihn bei geringer Hitze schmelzen. In der Reihenfolge Ei, Schinken, Pilze auf die Toastscheiben schichten und servieren.

Einen winterlichen Duft verströmen die im Ofen gebackenen Dirty Chai Scones. Hinter dem Namen der süßen Teilchen versteckt sich Andersons Lieblingsgetränk: Dirty Chai Latte heißt in den USA die Mischung aus Gewürztee mit ein oder zwei Espressi und etwas Milch. Für die Füllung der Schnecken mischt Anderson etwas Zimt, Ingwer, Kardamom, Muskat und Piment dazu. Diese Zutaten werden bei geringer Hitze mit zwei Teelöffeln löslichem Espressopulver, einem halben Paket Butter und einer halben Tasse Rohrohrzucker vermengt und auf den ausgerollten Teig gestrichen.

Auch wenn Blaubeeren gerade nicht Saison haben, ein Smoothie mit den lila Früchten setzt auf der Tafel schöne Farb-Akzente. Gefroren sind sie schnell einsatzbereit und im Eisfach gelagert behalten sie ihre Vitamine. Zu den Beeren kommen noch eine Banane, Getreideflocken, Mandelmilch, etwas Zimt und ein Löffel Sonnenblumenkernbutter. Letztere, sagt Anderson, könne bei ihr ein mindestens eine Woche anhaltendes Suchtgefühl wecken – eben bis zum nächsten Wochenende.



Tomaten-Frittata © Jacquilyn Anderson

Müslischale mit Nashi-Birne und griechischem Joghurt © Jacquilyn Anderson

Erdnussbutter-Dattel-Happen © Jacquilyn Anderson

Scones-Schnecken mit Chaifüllung © Jacquilyn Anderson