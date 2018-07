Fisch zubereiten Frische Fische haben klare Augen

Do

* Immer ganze Tiere kaufen! Die Frische lässt sich leichter feststellen, die Qualität ist besser und man kann mehr vom Tier verarbeiten, zum Beispiel die Gräten zu Fischfond auskochen.

Andreas Hillejan, Das Marktrestaurant

* Die perfekte Fischsuppe stellt man aus Seezungenkarkassen – also dem Gerippe des Fisches – her, am besten mit Fenchel und Safran.

Alexander Huber, Huberwirt

* Die klassische Bouillabaisse enthält Fische wie Rascasse, Knurrhahn und Muscheln. Für unsere Gäste verwenden wir eine Gourmet-Version mit einer Einlage aus Pulpo, Calamaretti, Steinbutt, Loup de mer, Riesengarnele oder Hummer. Als Sud verwenden wir einen konzentrierten Fond aus Fisch, Krustentier und Pulpo, den wir mit Fenchel, Anis, Dill, Safran und Knoblauch abschmecken und mit viel Olivenöl und etwas Butter aufmixen.

Jean-Philipp Schneider, Jagd Hotel Rose



* Machen Sie die Druckprobe. Ist der Fisch frisch, federt er elastisch zurück. Weiteres Indiz für Frische: klare Augen.

Harald Schmitt, Yachthafenresidenz Hohe Düne



Don't

* Fische bitte nicht vor dem Braten oder Garen salzen, das entzieht wichtige Feuchtigkeit. Und den Fisch nicht zu heiß und zu lange braten.

Alexandro Pape, Hotel Fährhaus Sylt



* Wenn Sie irgendwo "Sushi-Qualität" lesen: Das ist begriffsimmanenter Quatsch. Es soll wohl suggeriert werden, dass dieser Fisch so frisch ist, dass er sich zum rohen Verzehr eignet. Es darf aber keinen zweitfrischen Fisch in der Küche geben. In den ersten Stunden nach dem Fang ist der Fisch in seiner Totenstarre. Er benötigt je nach Größe und Lagertemperatur bis zu 48 Stunden, um dann verarbeitet zu werden. Wenn er nicht mehr frisch genug ist, um roh verzehrt zu werden, würde ich ihn auch nicht mehr braten.

Christian Mittermeier, Villa Mittermeier

* Beim Beizen kann man zwei Fehler machen: den Fisch zu lange in der Salz- und Gewürzmarinade einlegen oder zu kurz. Hier muss man sich rantasten. Zu kurz ist definitiv nicht so schlimm wie zu lange. In ersterem Fall kann man nachwürzen und es beim nächsten Mal besser machen. Im zweiten Fall ist alles vorbei.

Barbara Schlachter-Ebert, Berghotel Schlossanger Alp