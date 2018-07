Trotzdem kommen viele Leute zu Christoph Wiesner zu Besuch, denn sie wollen von ihm etwas über Hausschlachtung erzählt bekommen. Und von der Verarbeitung der Tiere, vom großen Fressen, von der Gesamtverwertbarkeit des Körpers. Sie suchen Ethik – und erfahren alles über Blutwurst und Bauchspeck. Wenn sie wieder gehen, essen sie ihr Fleisch anders. Nicht weniger, aber mehr von allem, was das Tier so bietet.

Auf dem Bauernhof ist es nur in Kinderbüchern schön. Auf dem Bauernhof treiben es Hühner und Enten zwischen Traktoren und gestapelten Reifen, auf dem Bauernhof schlingt die Katze eine Maus hinunter und starrt dabei unverwandt in dein Gesicht, auf dem Bauernhof frisst die Schweinemutter eines ihrer Ferkel auf, das sie irrtümlich erdrückte. Der gelähmte aber noch lebende Frischling wird vom Schwanz her verzehrt. Und schreit. Lange. Eindringlich. Auf dem Bauernhof ist nichts lustig; Bauernhof und Bauer sind mit unserer von sichtbarem Leid und Tod weitgehend befreiten Welt inkompatibel. Auf dem Bauernhof wird öffentlich gestorben. Und es riecht streng.

Dann geht der Schlachter weg, Stricke holen und den Kombi mit Anhänger. Das tote Schwein liegt einige Augenblicke allein im aufgewühlten Erdreich, seine Artgenossen verharren in einigen Metern Entfernung und beobachten die Szene. Sie vergessen schnell. Nach zwei Minuten wagt sich ein schwarzer Eber an den Ort des Sterbens zurück und leckt das Blut vom Boden auf. Nun kommen auch die anderen Schweine. Eben noch hat sich der beseelte Körper mit ihnen um das Futter gestritten, jetzt, seelenlos, ist er selbst Futter. Fressen und gefressen werden. Gesetz der Natur.

Mit abgewandtem Blick stemmt er einen abgegriffenen Käfig aus dem Morast, schwingt ihn in die Höhe, geht vier entschlossene Schritte in die Herde und stülpt das Gitter über drei Schweine. Zwei kleine und ein großes. Das große muss dran glauben. Wiesner setzt seinen handlichen Bolzenschussapparat an und pfeffert ohne Zögern dem Tier ein Stück Metall ins Hirn. Das Schwein fällt um, Blut tröpfelt aus der Schnauze. Jetzt geht es ruckzuck: Wiesner zieht sein Messer aus dem Gürtel und sticht in die Halsschlagader – der Tod. Rot quillt es aus dem Körper und Wiesner pumpt mit dem rechten Vorderlauf auch noch die letzten Tropfen aus dem kaum noch schlagenden Herzen. Das alles dauert fünf Minuten.

Wiesner sagt, die meisten Leute überrasche vor allem, dass es so ruhig abgeht. Anders als in den Schlachthöfen, wo die Schweine versuchen zu fliehen, weil sie ahnen, was ihnen bevorsteht. Es geht beim Schlachten um Bruchteile einer Sekunde, erklärt Wiesner. Wenn das Tier nichts mitbekommt, entweichen auch keine Stresshormone in das Muskelfleisch. Nur ein angstfrei gestorbenes Tier ist bis in die letzte Faser ein leckeres Tier.

Der Gesetzgeber erlaubt nur dem Besitzer des Tieres, die Hausschlachtung eigenhändig durchzuführen. Deswegen darf Wiesner nur beobachten, wenn die Gäste töten, die das Tier vorher erworben haben, aber nicht eingreifen. Und wenn bei einem Schüler etwas schiefgeht? Theoretisch ist es mir behördlich verboten, sagt Wiesner mit vieldeutiger Miene. Mit der Behörde legt er sich nicht gerne an, denn die hat ihn schon genug genervt im Leben. Für die österreichischen Landesbeamten ist er eine Art Schlachtrebell, einer, der die Leute zu eigenem Tun verleitet und so die großen Schlachthöfe brotlos machen will. So einem schaut man genau auf die Finger.

Der Hof der Wiesners umfasst 28,5 Hektar. Man geht eine ganze Weile durch die Gehege. Von den Gebäuden geht es bergauf. Von der höchsten Stelle des Hügels kann man nach Wien sehen, die Stadtgrenze ist nur 40 Kilometer entfernt. Aus Wien kommen die meisten Besucher der Wiesners: Anwälte, Ärzte, Journalisten. Eine meist freiberufliche, gut gestellte Elite, die sich viel mit Ernährung beschäftigt, Qualität sucht und sich nicht scheut, für Qualität zu töten. Aber nicht nur wohlhabende Bürgerliche kommen, auch einfache Menschen, welche mit geringem Einkommen. Sie interessiert die Selbstversorgung und was man aus so einem Schwein an Verwertbarem rausholen kann. Da sind sie bei Wiesner richtig. Er verwertet alles.

Neben seinen 130 Schweinen hält Wiesner auch rund 300 Federtiere. Sulmtaler Hühner, Bressehühner, Irgendwas Hühner. Dazu noch Enten, Gänse und Truthähne, die wohl am absurdesten gekleidete Vogelart. Alle laufen herum und machen Lärm. Die Hähne überwachen ihr Revier und hacken einander ins prall leuchtende Gefieder, wenn es um die Vorherrschaft am Misthaufen geht. Der Stärkere gewinnt, sagt Christoph Wiesner, mit dem Schwächeren hat keiner Mitleid. Ein Chuck-Norris-Satz. Diese einfache Regel gilt auch bei den Schweinen. Wenn eine Mutter versage, wenig Frischlinge werfe oder zu blöd sei, ihre Nachkommenschaft durchzubringen, sagt Wiesner, falle sie in der Rangordnung ganz nach unten und müsse sich erst wieder hochbeißen. Einmal, erinnert er sich, habe eine schwache, aber intelligente Sau seine Nähe gesucht. Sie holte Unterstützung an der richtigen Stelle.

Bauer for the People

Es gibt eine eigene Mangalitzaschwein-Fangemeinde. Die Tiere machen einen so ursprünglichen Eindruck. Doch Fell und Wolle täuschen, das Mangalitzaschwein ist ein Produkt der Zivilisation, eine ungarisch-serbische Kreuzung, die nach und nach von den haarlosen englischen Hausschweinen verdrängt wurde. Ende der siebziger Jahre gab es nur noch 214 reinrassige Mangalitzas in Ungarn. Derart dezimiert wurde das Wollschwein schnell der Liebling der Artenschützer. Die Anzahl der Mangalitzas wuchs dann schnell wieder. Die Tiere brauchen keinen Stall, sie kosten den Bauer kein Bauwerk – wenn man von der Räucherkammer mal absieht.

Die Wiesners halten Mangalitzaschweine. Die sind in Mode, eine Art Golden Retriever unter den Schweinen. Sie haben ein wildes Fell, sind in dichte Wolle gepackt, sehen possierlich aus. Ein Tier zum Drücken und Liebhaben. Nicht gerade das, was man gerne um die Ecke bringt.

4 — Stunde des Metzgers

Christoph Wiesner ist mit dem toten Schwein zu seinem Hof zurückgekehrt. Hier wird der Körper mehrmals in heißes Wasser getaucht, danach schlägt eine laute, archaische Maschine dem Tier das Fell vom Leib. Von der Wolle befreit ist ein Mangalitza so rosa wie alle Schweine. Wiesner hängt das dampfende Tier zum Zerteilen an eine Hubmaschine und greift sich Messer, Beil und Säge. Die Metzgerarbeit hat er sich selbst beigebracht, ein autodidaktischer Fleischhauer. Man kann sich denken, was die Behörde davon hält.

VIDEO: Das geschlachtete Schwein wird auf dem Hof in seine Einzelteile zerlegt. Nahezu alles wird verwertet. (4:59 Min)

Isabella Wiesner hat das Blut noch auf der Weide aufgefangen. Frisch von der Quelle. Die rote Suppe wird gerührt und später in die Blutwurst gegossen. Sie ist, wie alle Würste, ein Nebenprodukt des Zerlegens und so ein Hauptprodukt der Nose-to-Tail-Verwertung. In den Würsten verschwinden viele Teile, die man sonst nicht essen könnte. Etwa der gekochte Schweinekopf inklusive Schnauze, den Isabella Wiesner so lange faschiert, bis er nicht mehr nach Schweinkopf aussieht. Faschiert wird auch anderes Abfallfleisch, Schnittreste, die sonst kein menschlicher Kauapparat kleinkriegt. Die kommen in Brat- und Leberwürste.

Was wird nicht verarbeitet? Die Klauen und die Drüsen, sagt Wiesner. Die Drüsen sind der Speicher aller Krankheiten. Die sollte man nicht essen. Und das Horn der Klauen ist ungenießbar. Ein letzter Blick auf das Schwein im Ganzen, dann fängt der Autodidakt beim Anus mit dem Säbeln an. Der Ringelschwanz bleibt an der rechten Hälfte, der Penis kommt raus, der Samenstrang, die Hoden auch. Alles verwertbar, aber keine Delikatessen.

Dann holt Wiesner die Nieren ans Licht, hält sie unters Wasser und schneidet ein paar Stücke ab, die er roh zum Kosten herumreicht: kernig, köstlich, kein Uringeschmack. Danach die Leber; unters Wasser, kleine Stücke: kernig, köstlich, ein Hauch Blut. Delikatessen. Könnte man auf Reis packen und Sushi damit machen.

Das sogenannte Netz: Es hielt die inneren Organe des Schweins. © Manfred Klimek

Lunge raus, einen paar Meter Darm raus, Magen raus, Milz raus, Herz raus, Zunge raus, Hirn raus, Kopf ab. Das Hirn passt in einen Handteller. Wäre es größer, wüsste das Schwein von sich als Ich und ließe sich nicht so leicht umbringen.

Mit Axt und Säge macht Christoph Wiesner zwei Hälfen fertig, die er normalerweise ein paar Tage bei winterlichen Temperaturen in einer ungeheizten Kammer abhängen lässt. So wird der Sauerstoff in den Muskeln zu CO2 abgebaut, das macht das Schneiden leichter. Diesmal wird das Frischfleisch ohne Ruhepause verarbeitet, Wiesner führt vor, wie schnell man ein 150-Kilo-Tier in handliche Teile zerlegt. Er braucht dafür etwas weniger als eine Stunde.

Wiesner räumt den großen Esstisch neben der offenen Küche leer, wirft das kopflose Schwein auf die alte, zerfurchte Holzplatte, die er mit einem Tuch zugedeckt hat, stellt sich vier rote Kunststoffkisten an die Seite, legt einen Kettenhandschuh an, damit der sich nicht die Finger wegsäbelt, falls er abrutscht, und macht sich an die Arbeit. Wieder wird geschwiegen. Wiesner ächzt beim Hacken und Reißen – Knochenarbeit. Jetzt wird das System sichtbar: eine Kiste für Fett – sie ist schnell voll, eine Kiste für Fleisch, eine Kiste für Haut und Beine, eine Kiste für die Schnittreste.

Unter dem dicken Rückenspeck entkernt Wiesner den Schweinekamm, den sogenannten Schopfbraten, das Halsstück, den Nacken. Hier ist viel Fett zu sehen, für den Mangalitzakenner also wertvolles Fleisch. Danach das Rippenstück, das Kotelett oder Karree und das Filetstück, das in Österreich aufgrund einer fehlerhaften Übersetzung aus dem Lateinischen (lumbus – die Lende) Lungenbraten heißt. Das Filet hat nicht viel Fett, was 99 Prozent der Konsumenten mögen, nicht aber der Mangalitzakenner. Für ihn ist es Kategorie: kann man essen.

Das Metzgerhandwerk hat Christoph Wiesner sich selbst beigebracht. © Manfred Klimek

Wiesner werkt am Vorderbein, an der Schweineschulter – Eisbein, Schäufele, Schinken. Vor allem Schinken. Gesalzen und geräuchert hängen schon Haxen auf dem Dachboden. Sie hängen da ein paar Jahre, wie guter Wein im Keller zum Reifen liegt. Der Dachboden riecht nach Fleisch, jeder Raum der Wiesners riecht nach Fleisch. Mal mehr, mal weniger, aber immer. Es fällt auf, wenn man von draußen hereinkommt. Fleisch aromatisiert die Räume. Für Veganer die Hölle.

Nun fällt der Schweinebauch in Stücke, die Brust, der Lappen. Ordentlich Fett, unberührtes Weiß, exzellent für Lardo, den italienischen Speck. Neben Lardo räuchern die Wiesners auch Karreespeck, Schulterspeck, Schinkenspeck, Bauchspeck und Schopfspeck – ein Mäuseparadies, wenn's nach dem Sprichwort geht. Der Metzger macht an der Hinterkeule weiter: Oberschale, Unterschale, Hüfte, Nuss. Die Hinterkeule ist in Österreich als Delikatessbraten namens Stelze bekannt. Bier und Stelze formen manchen Wiener Körper. Noch schnell die Füße ab und Wiesner ist fertig. Erschöpft ist er auch. Jetzt braucht er einen Kaffee.