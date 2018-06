Milchprodukte Auf Molke sieben

Do

* Beim ersten Ansetzen von Joghurt brauchen Sie die darin enthaltenen Bakterien, das sogenannte Joghurtferment. Hierfür am besten Naturjoghurt aus dem Supermarkt nehmen statt des ebenfalls erhältlichen Pulvers. Dann Vollmilch erhitzen und unter ständigem Rühren für circa 4-6 Minuten auf 90 Grad lassen. Dann die Milch auf 50 Grad abkühlen lassen. Anschließend die 150 Gramm Naturjoghurt einrühren. Die Flüssigkeit in Gläser füllen und im Ofen auf einem Backblech bei 50 Grad 30 Minuten ruhen lassen. Die Gläser sollten nach dem Abfüllen nicht mehr bewegt werden. Danach den Backofen ausschalten und die Joghurtgläser über Nacht zum Reifen dort lassen. Anschließend die Gläser verschließen und im Kühlschrank aufbewahren. Hausgemachter Joghurt sollte innerhalb von 5 Tagen aufgebraucht werden. Wenn Sie neuen Joghurt herstellen möchten, können Sie ihren eigenen Joghurt als Starter verwenden.

Alexandro Pape, Hotel Fährhaus Sylt

* Es gibt zwei Stufen der Käseherstellung:

Stufe 1: Milch dicklegen, das heißt mit Lab-Enzymen versetzen, die das Milcheiweiß spalten. Das Ganze bei circa 28 Grad ruhen lassen. Bis zum nächsten Tag entsteht daraus eine götterspeiseartige Masse. Diese zerschneidet man mit Messer oder Käseharfe in etwa walnussgroße Würfel, den sogenannten Bruch. Die Würfel in spezielle Frischkäseformen einfüllen, aus den Löchern der Formen läuft circa 75 Prozent Molke aus. Nach zwölf Stunden Entwässerung haben Sie einfachen Frischkäse. Durch Salzen können Sie das Ergebnis noch etwas verfeinern beziehungsweise mit Zucker versetzt zu Quark machen.

Stufe 2: Wenn man den Käsebruch auf 38 Grad erwärmt, entstehen andere Fettketten und eine andere Säurestruktur. Dafür muss der Käse allerdings reifen. Das geht nicht ohne Reifekeller. Sie brauchen einen Raum mit circa 90 Prozent Luftfeuchtigkeit und circa 10 Grad Raumtemperatur, in den keine Fliegen hineinkommen. Der Käse muss auf einem Gitter liegen und täglich geschmiert, also mit Salzwasser eingerieben und umgedreht werden. Dieser Weichkäse ist je nach Größe in circa 3 Wochen reif. Bergkäse, der aufwendiger hergestellt wird und Laien eher nicht gelingt, muss etwa 6 Monate reifen.

Karl-Josef Fuchs, Restaurant Spielweg

* Selbst hergestellte Sorbets aus Fruchtmark, Zucker und Spirituosen kann man mehrmals auftauen, mixen und wieder in einer Sorbetière oder Eismaschine frieren, falls sie zu fest geworden sind.

Jean-Philipp Schneider, Jagd Hotel Rose

* Um Rahmeis herzustellen, brauchen Sie eine Eismaschine, Parfait gelingt auch im Kühlfach. Für ein klassisches Grand-Marnier-Parfait brauchen Sie im Wesentlichen nur geschlagene Sahne, Zucker, Eier und Alkohol. Die mischen Sie zusammen und stellen das Ganze über Nacht ins Eisfach.

Karl-Josef Fuchs, Restaurant Spielweg

Don't

* Zur Joghurt- oder Käseherstellung keine Milch aus dem Handel nehmen, sie ist durchweg homogenisiert. Für Rohmilch, die Sie vom Bauern in kleinen Mengen beziehen können, gelten allerdings strengste Hygienestandards. Werden die nicht eingehalten, entstehen Keime, die zu Lebensmittelvergiftungen führen können.

Karl-Josef Fuchs, Restaurant Spielweg

* Cremeeis bitte nach dem Auftauen nicht noch mal einfrieren und verwenden – Salmonellengefahr!

Jean-Philipp Schneider, Jagd Hotel Rose

* Ich bin kein Fan von Eigenproduktion mit Milchprodukten – in einer Restaurantküche von mir aus – aber zu Hause lieber nicht.

Alexander Huber, Huberwirt

* Warum Käse auch noch selbst herstellen? Es gibt schon genug schlechten Käse!

Michael Kammermeier, Restaurant Ente im Nassauer Hof