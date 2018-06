Selfkantine Pastasalat für jeden Tag

Der Koch Julian Müller-Nestler (m.) mit Gästen © ZEIT ONLINE

Hat man als Koch schon die halbe Welt bereist, wird es irgendwann schwierig, die eigene Küche noch eindeutig zu verorten. Euro-asiatisch? Thailändisch mit österreichischem Einschlag? Bevor Julian Müller-Nestler sein Restaurant ess/bar in Konstanz eröffnete, hat der 34-Jährige unter anderem in Sydney, in Kalifornien, beim Thai-Koch David Thompson in London und im Bregenzer Wald gearbeitet. In seinem eigenen Restaurant bietet er täglich eine Auswahl von Gerichten an, die größenmäßig zwischen Vor- und Hauptspeise liegen und alle zum selben Preis zu haben sind. Je mehr man isst, desto günstiger werden die Gerichte.

Themenwoche Selbstkochen Schmeckt wie selbstgemacht – mit diesem Slogan wurden einst Fertigprodukte verkauft. Heute ist selbstgemacht ein kochkultureller Trend, fast eine soziale Bewegung: Es gilt selbst zu ernten und einzukochen, zu schroten und zu backen, zu schlachten und zu räuchern. Woher rührt die neue Liebe zu Hof und Herd? Und wer kocht eigentlich so?



Unsere Themenwoche will Lust aufs Selbstmachen machen und zugleich den Trend hinterfragen. Muss wirklich jeder selbstkochen? Was passiert abseits von Großstadt und Bauernhof? Und was bedeutet selbstgemacht in Bezug auf Fleisch? Außerdem laden wir Sie ein, mit uns zu kochen: Diese Woche jeden Mittag in der ZEIT ONLINE Selfkantine und am Freitag, den 17. April, beim ersten Kochtag der ZEIT.

Der Pastasalat, den Müller-Nestler mit Lesern und Redakteuren für die ZEIT ONLINE Selfkantine zubereitet hat, funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip. Er macht viele Leute satt, die Zutaten sind günstig und leicht zu besorgen, außerdem kann er in der Mittagspause schnell zubereitet werden. "Das ist nur ein Grundrezept, das man ausbauen kann, um sich immer neue Kombinationen zusammenzustellen. Und man kann den Salat locker am nächsten Tag nochmal essen", sagt Müller-Nestler. So geht's:



Pastasalat mit Lachs

Zutaten (für 4 Personen): 500 g Minipasta, 100 g Pinienkerne, 500 g Lachs, 10 frische Strauchtomaten, 50 g getrocknete Tomaten, 1 Bund Frühlingslauch, 1 Bund Basilikum, 1/3 Bund Minze, 1 Bund Dill, 1 Bund Petersilie, Knoblauch nach Geschmack, 100 g Feta, 2 Chilischoten, 1 kleiner Brokkoli, 2 kleine Salatgurken, Olivenöl, Salz, Pfeffer



Finden sich ein paar Leute zusammen, sind Tomaten, Gurken, Brokkoli und Lauch schnell gewürfelt und werden in großzügig Olivenöl angebraten, während die Pasta kocht. Die verschiedenen Kräuter – Minze, Dill, Basilikum und Petersilie – geben dem Salat Frische.

Der Koch Julian Müller-Nestler war zu Gast bei ZEIT ONLINE und hat innerhalb von 30 Minuten für 10 Leute Pastasalat mit gebratenem Lachs zubereitet. Was Sie beim Nachkochen beachten müssen, zeigt das Video.

Das gebratene Gemüse und die Pasta werden vermengt. Die gerösteten Pinienkerne sorgen dafür, dass der Salat nicht zu bodenständig wird. Die frisch gepressten Limetten runden den Geschmack ab, Feta lässt sich auch gut drin zerbröseln, was den Pastasalat für Vegetarier zu einer vollwertigen Option macht. In der Selfkantine gibt es noch Lachs dazu. Den brät Müller-Nestler pro Seite nur zwei Minuten an und lässt ihn dann ziehen, damit der Fisch nicht zu trocken wird und das Eiweiß nicht austritt. Umständliche Dressings gibt es nicht, auch der Fisch wird mit Limettensaft, Salz und Pfeffer gewürzt. Am Ende eine Hand voll Petersilie und Dill grob gehackt unter den gerupften Lachs geben – fertig ist das selbstgekochte Mittagessen.