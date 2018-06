Selfkantine Eine kleine Geschmacksexplosion

Simon Tress weiß, dass bio nicht gleich bio ist. Die Produkte, die der 31-jährige Koch in seinem Hotel-Restaurant Rose im baden-württembergischen Ehestetten verarbeitet, werden nach biologisch-dynamischen Grundsätzen angebaut. Tress legt also besonderen Wert auf das richtige Zusammenspiel von Boden, Pflanzen und Tieren. "Bei uns haben alle Tiere einen Namen und wir legen großen Wert auf eine Ganzkörpertierverwertung", sagt Tress. "Wir Köche haben schließlich die Aufgabe, unsere Gäste zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit Nahrungsmitteln zu erziehen."

Themenwoche Selbstkochen Schmeckt wie selbstgemacht – mit diesem Slogan wurden einst Fertigprodukte verkauft. Heute ist selbstgemacht ein kochkultureller Trend, fast eine soziale Bewegung: Es gilt selbst zu ernten und einzukochen, zu schroten und zu backen, zu schlachten und zu räuchern. Woher rührt die neue Liebe zu Hof und Herd? Und wer kocht eigentlich so?



Unsere Themenwoche will Lust aufs Selbstmachen machen und zugleich den Trend hinterfragen. Muss wirklich jeder selbstkochen? Was passiert abseits von Großstadt und Bauernhof? Und was bedeutet selbstgemacht in Bezug auf Fleisch? Außerdem laden wir Sie ein, mit uns zu kochen: Diese Woche jeden Mittag in der ZEIT ONLINE Selfkantine und am Freitag, den 17. April, beim ersten Kochtag der ZEIT.

Auch beim Mittagessen, das Tress gemeinsam mit Lesern und Redakteuren für die ZEIT-ONLINE-Selfkantine zubereitet, erzählt er davon, wie wichtig ein umsichtiger Umgang mit Schlachttieren ist. Das Fleisch für sein eigenes Restaurant bezieht er von nur drei Bauernhöfen, die ausschließlich ihn beliefern. "Und wenn am Ostersonntag das Lamm ausgeht, ist das halt so", sagt Tress. In der Selfkantine allerdings gibt es Rinderhüfte aus einem Berliner Bioladen. Und so geht's:

Rosa gebratene Rinderhüfte auf Buchweizen-Risotto

Zutaten (für 2 Personen, alles bio):

Für die Rinderhüfte: 2 x 100 g Rinderhüfte, Olivenöl zum Braten

Für die panierten Rosmarin-Zitronen-Fleischküchle: 50 g Schweinefett faschiert, 100 g Rinderhackfleisch, 2 Zweige Rosmarin, 1 Zweig Thymian, Schalenabrieb von 3 Zitronen, 1 Messerspitze gemahlener Kardamom, 2 Eier, 4 EL Semmelbrösel, 1 EL Mehl, 1 EL Butter, 1 Knoblauchzehe, Rapsöl zum Braten

Für das Buchweizen-Risotto: 2 Schalotten, 2 EL Rapsöl, 120 g Buchweizen, 500 ml Wasser, 50 g Parmesan, ⅛ Bund Schnittlauch

Für die gebratenen Karotten: ½ mittelgroße Karotte, 3 g Ingwer, 1 TL Rapsöl, 1 TL Butter

Für das Tomaten-Basilikum-Pesto: 50 g Tomaten, 10 g Pinienkerne, 50 ml Olivenöl, ¼ Bund Basilikum, 5 g Parmesan

Für alles: Salz, Pfeffer

Simon Tress (m.) mit den Gästen der Selfkantine © ZEIT ONLINE

Für die Rinderhüfte wird der Ofen auf 150 Grad vorgeheizt und das Rind gut mit Salz und Pfeffer gewürzt – vor dem Braten, weil sich der Geschmack so gleichmäßig im Fleisch verteilt und das Salz auch kein Wasser zieht, solange man es nur wenige Minuten einziehen lässt. In einer Pfanne Olivenöl mit Knoblauch und Thymian erhitzen. Das Fleisch nur ganz kurz (etwa 5–10 Sekunden) von beiden Seiten anbraten, danach kommt es für acht Minuten in den Backofen auf ein Gitter. Wenn die Zeit um ist, muss das Fleisch "erst mal chillen", sagt Tress. Also die Tür des Backofens kurz öffnen, damit die Temperatur abfällt, Tür wieder zu und das Fleisch im Ofen noch zwei Minuten ruhen lassen, damit es durchweg rosa wird.

In der Zwischenzeit haben die Kollegen das Buchweizen-Risotto vorbereitet. Dafür Schalotten schälen und fein würfeln, in einem größeren Topf in Rapsöl goldbraun anbraten. Den Buchweizen dazugeben, gut verrühren und die Mischung mit Wasser gleichmäßig bedecken. Wenn die Flüssigkeit aufgesogen ist, nachgießen. Nach ungefähr zwölf Minuten ist der Buchweizen weich. Parmesan hinzugeben, salzen, pfeffern, den Schnittlauch in feine Ringe schneiden und unter das Risotto geben. "Risotto schmeckt immer gleich, weil jeder Wein verwendet", sagt Tress. Und Reis. Bei Tress gibt es beides nicht. Das Risotto schmeckt trotzdem.



Der Koch Simon Tress war zu Gast bei ZEIT ONLINE und hat innerhalb von 30 Minuten für 10 Leute rosa gebratene Rinderhüfte und duftende Zitronenfleischküchle zubereitet. Was Sie beim Nachkochen beachten müssen, zeigt das Video.

Für die panierten Rosmarin-Zitronen-Fleischküchle wird der Rosmarin so fein gehackt, dass er fast zu Pulver wird. In einer Schüssel mit Zitronenabrieb, Schweinefett und Rinderhack mischen, den Kardamom hinzugeben, gut vermengen, die Hälfte eines Eis hinzugeben, wieder gut vermengen, salzen, pfeffern. Die restlichen Eier gut verquirlen, die Fleischmasse in Küchle formen und erst durch das Mehl ziehen, dann durch das Ei und zum Schluss durch die Semmelbrösel. Großzügige Mengen Rapsöl, Knoblauch und Thymian in die Pfanne geben, erhitzen, die Küchlein von beiden Seiten jeweils 2 Minuten braten.



Jetzt werden die Karotten mit einem Sparschäler in feine Streifen geschnitten. Der Ingwer wird gehackt und zusammen mit der Butter in eine Pfanne zu heißem Öl gegeben. Die Karotten dazugeben, anschließend mit Salz und Pfeffer würzen und aufgerollt auf die Teller geben. Mit dazu kommt noch ein schnelles Basilikum-Pesto. Dafür einfach die angegebenen Zutaten zusammenmixen. Wer wie Tress seine Mitkocher gut delegiert, hat all das schnell erledigt und die Zubereitung dauert nicht länger als 30 Minuten. Danach: eine kleine Geschmacksexplosion zum Mittagessen.