Selfkantine Schon mal einen Salat auf den Kopf gestellt?

Der Mensch ist von Natur aus neugierig. Die Gastronomin Johanna Schellenberger vielleicht noch ein bisschen mehr als andere. Nachdem die studierte Politikwissenschaftlerin drei Jahre im Deutschen Bundestag gearbeitet hatte, schlug sie 2011 einen völlig neuen Weg ein. Statt weiter am Schreibtisch zu arbeiten, eröffnete sie die Kaffeebar in Kreuzberg. Dort gibt es leichte, gesunde Speisen, die Küche ist dabei inspiriert von Australien, weil Schellenberger das Essen dort selbst am besten schmeckt. Seit 2014 führt sie zudem das Restaurant Le Bon, das junge, europäische Küche anbietet. Ab kommender Woche gibt es dort einen Mittagstisch, aus dessen Speisekarte auch das folgende Rezept stammt:





Upside-Down-Salat mit Roter Bete, Avocado und Ziegenkäse

Zutaten (für 8 Personen):

700 g Pardina Linsen, 200 g Sonnenblumenkerne, 2 kg Karotten, 2 kg Rote Bete, 2 Bund Petersilie, 1 Bund Koriander, 1 Bund Minze, 3 Avocados, 3 Limetten, 3 Pakete Radieschen-Sprossen, 50 g Ingwer, 1 Knoblauchzehe, 500 g Ziegenfrischkäse

Für das Dressing:

4 EL Olivenöl, 3 EL dunklen Balsamico, 4 EL Ahornsirup, 1 1/2 TL süßen Senf, Salz, Pfeffer

Zuerst wird Wasser für die Linsen angesetzt, eine angeknackste Knoblauchzehe kommt für den Geschmack mit in den Topf. Aber: Kein Salz, so werden die Linsen schneller gar, die Schale springt nicht auf und sie bleiben bissfest. Während die Linsen köcheln, werden Karotten und Rote Bete geschält und in kleine Stücke geraspelt.



Über die Gemüsemischung streut Schellenberger dann aber ordentlich Salz, das entzieht dem Gemüse Wasser und es schmeckt später intensiver. Das Salz soll 15 Minuten einwirken, währenddessen werden die Kräuter gehackt. Die Avocado wird in Stücke geschnitten und mit Limettensaft besprenkelt.

Wenn die Linsen gar sind, nach etwa 15 Minuten, werden sie mit kaltem Wasser abgeschreckt und leicht gesalzen und gepfeffert. Die Sonnenblumenkerne werden in der Pfanne angeröstet. Für das Dressing wird der Ingwer gerieben und mit Olivenöl, Balsamico, Ahornsirup, Senf und etwas Limettensaft gemischt. Durch den Ahornsirup bekommt es eine besondere, nussige Note.



Jetzt wird aus der Rohkostmischung das Wasser gepresst, gepfeffert und mit Kräutern und Kernen vermischt. Einige Kräuter kommen auch noch in die Linsenmischung. Den Ziegenfrischkäse in feine Scheiben schneiden, am einfachsten geht das mit einem Messer mit dünnem Schaft, und die Sprossen abschneiden.



Jetzt geht es ans Türmen: In ein Glas schichtet Schellenberger erst die Rohkost, dann die Linsen, zuletzt die Sprossen, drückt alles fest und befördert es umgekehrt auf den Teller. Oben drauf platziert sie dann ihre Lieblingszutaten: Die Avocado- und Ziegenkäsestückchen machen den Salat ein wenig gehaltvoller und runden den Geschmack ab. Zuletzt wird das Dressing auf den Salat getröpfelt, fertig ist ein köstliches und schnell zubereitetes Mittagessen aus unserer Selfkantine.