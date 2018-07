Emmie Söderström ist weder Veganerin noch Vegetarierin. Trotzdem guckt sie ganz genau, was auf ihrem Teller landet. Die 25-jährige Schwedin macht gerade ihren Bachelor in Ernährungswissenschaften und obwohl sie tagtäglich mehr über Essen erfährt, hält sie wenig davon, Lebensmittel einfach vom Speiseplan zu streichen. Auf die Balance kommt es an, findet sie. Fleisch isst sie nur in Maßen, meistens gibt es Gemüse und Vollkornprodukte, manchmal auch Fisch. Wenn sie Lust auf Süßes hat, gönnt sie es sich auch, wie zum Beispiel Zimtschnecken. Zu denen kann und will sie als Schwedin nicht Nein sagen.

Ihr größtes Vorbild beim Kochen ist allerdings ein Engländer: Jamie Oliver. Söderström schätzt nicht nur seine vielfältige Küche, sondern auch das Engagement des Kochs, gesunde Ernährung für jeden zugänglich zu machen. Die Fettleibigkeit bei Kindern und andere Krankheiten, die auf schlechte Ernährung zurückzuführen sind, wie Diabetes, nehmen dramatisch zu. Kinder leiden unnötig, findet Jamie Oliver, und sich gesund zu ernähren, sei nicht schwer. Deshalb rief der Koch mit dem 15. Mai den Food Revolution Day aus. Seit Jahren setzt er sich für gesunde Ernährung in Schulen ein. Auch Emmie Söderström könnte sich vorstellen, nach ihrem Abschluss in Krankenhäusern oder Schulen zu arbeiten, um den Kindern zu zeigen, was es bedeutet, frisch zu kochen und ihnen gleichzeitig etwas über Ernährung beizubringen. Bis dahin übt sie auf ihrem eigenen Blog Kitchen Yum.

Möchte man frisch kochen, sollte man immer ein paar frische Zutaten im Haus haben. Bei Emmie Söderström sind das meistens Karotten, Milch, Eier, Petersilie und Fetakäse. Während des Frühlings, wenn die Vielfalt an Gemüse und Obst am größten ist, isst die Schwedin am liebsten Salate in allen möglichen Variationen. Ihr absoluter Favorit ist roher Lachs (Sake Sashimi) zu Edamame-Bohnen, Mango, Gurke, gerösteten Cashewnüssen und einem süß-sauren Thai-Dressing. Dass Salate nahrhaft sein können und nicht unbedingt das Bild von grünen Blättern mit ein wenig Rohkost erfüllen müssen, zeigen zwei der sechs Rezepte, die Söderström für uns ausgesucht hat. Aber beginnen wir mit der Vorspeise.

Für die gebackenen Tomaten aus dem Ofen arrangiert die Schwedin das Gemüse mit Knoblauchzehen in einer Backform und gibt frisch gezupfte Petersilie, gewürfelten Parmesan, Olivenöl und ein wenig Balsamico darüber. Nach 40 Minuten im Ofen haben die Tomaten ihre einzigartige Süße entfaltet und können abkühlen. Auf geröstetem Sauerteigbrot schmecken sie fast wie Bruschetta, nur ein bisschen herzhafter wegen des Parmesans.

Als Variante oder auch als zweite Vorspeise gibt es Rucolasalat mit gegrilltem Pfirsich und Serranoschinken. Söderström liebt die Kombination aus süß und salzig. Für einen nussigen Geschmack sorgen geröstete Mandelblätter.

Ein Salat, der auch als Hauptspeise durchgeht, ist Söderströms Couscous mit karamellisierten Karotten, Äpfeln, frischem Babyspinat, Fetakäse und griechischer Joghurt-Minz-Soße. Wichtig sind die Gewürze (Kurkuma, Paprikapulver, Zimt, Cayennepfeffer, Koriander und Kreuzkümmel), in denen die Karotten in der Pfanne backen. Wenn sie noch bissfest sind, kommt Honig hinzu, der die Karotten karamellisiert.

Auch beim zweiten Hauptgericht zieht sich die Süße von Früchten durch die Zutatenliste. Orangen, Rosmarin, Balsamicoessig und Honig werden mit Hühnchen zu einem sommerlichen Gericht. Während das Gemüse im Ofen röstet, brät Söderström das Hühnchen von beiden Seiten scharf an. Währenddessen kann die Glasur vorbereitet werden. Dafür den Abrieb einer Orangenschale, den Orangensaft, Balsamicoessig, Honig und gehackten Rosmarin sowie Salz und Pfeffer miteinander verrühren und über das Hühnchen geben. Ist das Hühnchen durchgebacken, wird es mit dem Ofengemüse angerichtet.

Für einen süßen Snack zwischendurch macht Söderström gerne Erdnussbutter-Schokoladen-Kugeln auf Vorrat. Für eine bindende Konsistenz sorgen Datteln, die im Mixer zu einer weichen Masse werden. Vermengt mit Kakaopulver, Nussbutter und Kaffee und zu Kugeln gerollt, sind sie der perfekte Energielieferant für Zwischendurch.

Wie Sommer auf dem Teller sieht Söderströms Rhabarberkompott mit Holundersirup und Joghurt aus. Den besten Holundersirup gibt es natürlich in Schweden, sagt die Studentin. Aber auch in gut sortierten Supermärkten oder bei Ikea kann man guten finden. Bevor das Gemüse in Sirup und Honig mit einer Vanilleschote und einer Zimtstange vor sich hin köchelt, den Rhabarber vierteln. Nach fünf Minuten probieren, gegebenenfalls mit ein wenig Honig nachsüßen. Die Schwedin mag ihr Kompott am liebsten mit einem Klecks Joghurt oder Crème fraîche, aber auch zu Eis wird der süß-saure Rhabarber wunderbar schmecken. Unbedingt ein bisschen frische Zitronenschale darüber reiben!

Ofentomaten mit Parmesan und Petersilie © Emmie Söderström

Rucolasalat mit gegrilltem Pfirsich und Serranoschinken © Emmie Söderström

Karamellisierte Karotten mit Couscous, Babyspinat, Fetakäse und Joghurt-Minz-Soße © Emmie Söderström

Orangen-Hühnchen mit Ofengemüse © Emmie Söderström