Salat. Ein Fluss in den Pyrenäen. Ein islamisches Gebet. Irgendwas Zusammengeworfenes. Und eine Pflanzenart. Ein Wort, vier Bedeutungen. Wenn’s dem Deutschen allzu grün wird, genehmigt er sich eine Extra-Wurst. In diesem Fall eine vegetarische. Während alle anderen Sprachen differenzieren zwischen der einen Zutat und dem Gemisch, dem man sie hinzufügt, hält es der Deutsche ganz pragmatisch: Ein Salat ohne Salat ist kein Salat, allenfalls ein Salat. Und dann hat man den Salat!



Vom reinen, zarten Grün verspeist jeder der hiesigen 80 Millionen Kohlköpfe etwa vier Kilogramm im Jahr. Eisberg- oder Feldsalat – die milden – gehören zur Lattich-Gruppe. Endivie oder Radicchio – die herben – ordnet man in die Zichorien-Gruppe ein.



Aber was nützt Gemüse in Gedanken! Im Sommer, wenn die Tage lang, die Abende lau, die Feste bunt und trotz allem die freien Stunden knapp sind, braucht man einfache und wirkungsvolle Rezepte, wie wir sie in dieser kleinen Reihe vorstellen wollen. Für Salate, mit denen man auf jeder Gartenparty glänzt. Oder solche, die auch den Grillmeister begeistern.



Oder eben diesen, der in nicht einmal fünf Minuten fertig ist:



Der Salat mit Zitronen-Sahne-Sauce ist ein norddeutscher Klassiker. Einfach, ohne viel Gedöns, aber sehr sympathisch. Seit Generationen wird das Rezept weitergegeben, weil es sich wirklich jeder merken kann.

Zutaten für drei Personen

1 Kopfsalat (Lattich-Gruppe!)

1 bis 2 Zitronen

1 Becher Saure Sahne

Salz

Zucker



Den Salat waschen, trocknen und vom Strunk befreien. Blätter im Ganzen oder zerkleinert in eine große Schüssel geben. Das Dressing lässt sich am einfachsten in einem alten Marmeladenglas anrühren, darin kann man es gegebenenfalls auch gut transportieren. Den Saft von einer oder zwei Zitronen ins Glas pressen. Dann die Saure Sahne hinzugeben. Wem 10 Prozent Fettgehalt zu viel oder zu wenig sind, der kann mit Joghurt oder Schlagsahne nachjustieren. Eine gute Prise Salz dazu. Und die Säure mit etwa einem Esslöffel Zucker oder einigen Spritzern Süßstoff ausbalancieren. Deckel aufs Glas, schütteln, abschmecken, in die Salatschüssel geben und alles vermengen. Macht gar nichts, wenn das Blattgrün noch etwas nass sein sollte. Die Saure Sahne verdünnt sich gern.

Anfänger lieben diesen Salatsalat, weil er so simpel ist. Kinder lieben ihn, weil man das Dressing wie Zitronenbuttermilch schlürfen kann. Und Erwachsene, die das schon als Kinder taten, lieben ihn, weil er sie an dieses Bauchkribbeln erinnert, als sie 7 Jahre alt waren und die großen Ferien bei Oma und Opa verbrachten. Könnte der Sommer schöner beginnen?