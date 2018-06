Für die Wandlung vom Chemieingenieur zum Hobbykoch ist es nie zu spät. Sein ganzes Berufsleben lang ließ sich Robert Sprenger von seiner Ehefrau bekochen. Nach seiner Pensionierung weihte ihn "Frau L." in die Geheimnisse ihres Handwerks ein. Ein paar Jahre und einige zusätzliche Kochkurse später haben sich die Verhältnisse im Hause Sprenger umgekehrt: Nun ist hauptsächlich der 72-Jährige für das Kochen zuständig.

Damit nicht nur "Frau L." von seinen kulinarischen Experimenten profitiert, programmierte Sprenger eine aufwendige Website. Ein Jahr lang blieb er sein einziger Leser, bis er die "Wunderwelt der Blogs" entdeckte. Seitdem lässt er das Programmieren sein, benutzt eine Blog-Vorlage und konzentriert sich auf die Inhalte. Am liebsten kocht er italienische Gerichte, besonders gerne selbst gemachte Pasta. Daher auch der Name des Blogs: La Mia Cucina: "meine Küche".

Mit dem bei Bloggern so angesagten food styling-Trend kann Sprenger wenig anfangen. Altes Geschirr, wurmstichige Holzbretter, salopp hingestreute Kuchenbrösel gibt es bei ihm nicht. Dafür stehen auf La Mia Cucina auch mal Glossen zum Thema Kochen oder Berichte von Sprengers Reisen durch seine Schweizer Heimat, stets eng verknüpft mit der Historie der einzelnen Orte. Auch die Geschichten seiner Gerichte liefert er, wenn möglich, gleich mit. Die Bezeichnung Gnudi, die Sprenger als ersten Gang des heutigen Sonntagsessens vorschlägt, ist eine Zusammensetzung aus den Worten nudo und ignudi. Ersteres bedeutet auf Italienisch nackt und ignudi heißen die 20 unbekleideten, von Michelangelo gemalten Männer in der Sixtinischen Kapelle.

Statt einer Ummantelung aus Pastateig bestehen diese "nackten Gnocchi" aus reiner Füllung, aus Ricotta. Damit sie im heißen Wasser nicht zerfallen, lässt Sprengler den Ricotta über Nacht im Kühlschrank austrocknen und wendet die Klößchen vor dem Kochen in Gries. Die fertigen Gnudi serviert er in Zitronen-Salbei-Öl.

Salbei braucht man auch für die Salbeikartoffeln von Douce Steiner. Dafür brät Sprenger die Kartoffeln goldgelb an und stellt anschließend Salbeitempura her, indem er Salbeiblätter in einer Mischung aus Petersilie und Mehl wendet und dann in heißem Öl ausbackt.

Mit seinem Lieblingsfisch, der Rotbarbe, verfährt Sprenger dagegen um einiges puristischer: Am liebsten brät er die Filets nur kurz an und serviert dazu eine milde Knoblauchsoße.

Etwas zeitaufwendiger sind Sprengers geschmorte Kalbsbäckchen. Bevor es ans Kochen geht, sollte das Fleisch mindestens zwölf Stunden in einer Mischung aus Rotwein und Kräutern marinieren. Dann werden die Kalbsbäckchen mit Gemüse angebraten, bevor sie zusammen mit der Rotweinmarinade drei Stunden im Backofen schmoren – sonntags darf das Essen ruhig mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Als Zwischengang empfiehlt Sprenger die unkonventionelle Kombination Erdbeeren mit Liebstöckel. Da letzterer die Verdauung anregt, ist anschließend noch genügend Platz im Bauch für das Dessert, eine Tarte Tartin. Auch dieser fügt Sprenger ein paar ungewöhnliche Zutaten bei. Statt den üblichen Apfelscheiben verwendet er Quittenspalten. Zwischen das Obst streut er Nuss-Brioche-Brösel und statt mit Zimt und Zucker süßt er mit selbst gemachter Hagebuttensauce.



Selbstgemachte Gnudi mit Salbeibutter © Robert Sprenger

Rotbarbe mit Knoblauch © Robert Sprenger

In Rotwein geschmorte Kalbsbäckchen © Robert Sprenger

Erdbeeren mit Liebstöckel © Robert Sprenger