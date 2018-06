Sommersalat Bloß nicht fremdgehen!

Sommerzeit ist Salatzeit. Niemals im Jahr schmeckt gesund so gut. Mit steigenden Temperaturen liegt die Herausforderung in der Variation. Immer nur Tomate Mozzarella oder Kopfsalat mit Essig-Öl-Dressing ist fad. In unserer Serie Irgendwas mit Knack verraten wir die Lieblingsrezepte aus der ZEIT-ONLINE-Redaktion. Ob mediterran oder orientalisch, mit Fisch, Fleisch oder vegetarisch: Hauptsache, es knackt.

Das Problem an einem Sommer wie diesem ist, dass man irgendwann der grünen Blattsalate überdrüssig wird. Zwangsläufig weicht man auf alte Bekannte wie Couscous-Salat, Taboulé oder Melonen-Schafskäse-Salat aus, aber die sind nach einigen Jahren im Sortiment nur wenig überraschend. Natürlich kann man willkürliche Mischungen von Süßem und Deftigem in der Salatschüssel vereinen – ich jedoch bevorzuge eine ausgewogene Mischung, die viele Geschmacksnerven bedient.

Das Rezept kam per Post zu mir, die Mutter einer Freundin hatte es mir geschickt. Als Kopie. Aus der Brigitte. Man kann von Frauenzeitschriften halten, was man will, aber in diesem Fall bin ich sehr froh über den generationsübergreifenden Austausch von Köstlichkeiten. Zuerst war ich skeptisch wegen des Camemberts, diesem zähflüssigen Relikt aus den Achtzigern. Ich ging in Gedanken sofort mit Ziegenkäse oder Feta fremd. Tun Sie das nicht! Es wird mit dem herben Aroma des Selleries schlicht zu deftig.

Ich habe an diesem Salat nicht nur als angenehm sättigendem Abendsnack große Freude, auch auf Grillfesten wird an der Salatbar immer nach der Schöpferin gefragt. Und neulich habe ich sogar einige Prenzlauer-Berg-Mütter mit dem Rezept infiltriert. Wer damit auftrumpfen will, sollte sich also beeilen.

Rezept für 4 Personen (etwas abgewandelt, sorry liebe Brigitte)

6-8 Stangen Staudensellerie

1 mittelgroße rote Zwiebel

1 Esslöffel Honig

1 reife Mango

1 Camembert

80-100 Gramm geröstete und gesalzene Erdnüsse

3 Esslöffel Olivenöl

3 Esslöffel Balsamicoessig

Salz, frisch gemahlener Pfeffer

Den Sellerie in dünne Streifen schneiden, die Zwiebel häuten und ebenfalls in schmale Streifen schneiden. Beides in einer Schüssel mit Salz und einem Esslöffel Honig vermengen, wenden und ein paar Minuten ziehen lassen. Die Mango und den Camembert in mundgerechte Würfel schneiden, die Erdnüsse hacken. Alle Zutaten zusammengeben, mit Olivenöl, Balsamico, Salz und Pfeffer abschmecken.

Statt der Erdnüsse nehme ich lieber Cashewkerne, neben dem Pfeffer bringen ein paar Chiliflocken eine etwas spannendere Schärfe hinzu. Ein paar gerupfte Korianderblätter eignen sich nicht nur als Tellerdekoration, sondern geben dem Salat zudem einen angenehm herb-frischen Beigeschmack.