Amuse Buch Alles außer Sushi

Für viele beginnt und endet die Vorstellung von japanischer Küche mit rohem Fisch vom Laufband. Sushi gibt es mittlerweile auf jeder Studentenparty, meist dem Tiefkühlregal entnommen. Mit Tradition hat das ungefähr so viel zu tun wie Pommes Schranke mit der deutschen Regionalküche. Auch Japaner essen Sushi, allerdings zu besonderen Anlässen. Und dann auch meist nicht als Fisch-Reis-Konstruktion, sondern als rohe, ungewürzte Filetstücke, sogenannte Sashimi.

Bentobox mit Gemüse © Akika Ida, Pierre Javelle / Hachette Livre (Marabout) / Christian Verlag

Madri Murotas Tokyo – Die Kultrezepte bringt Licht ins Dunkel solcher kulinarischen Mythen. Geboren und aufgewachsen in Tokio, lebt die Autorin mittlerweile in Paris, wo sie zwei Restaurants betreibt. Für ihr Kochbuch hat Murota die Rezepte nach Anlass, vom Frühstück, zu dem eine Miso-Suppe und eingelegtes Gemüse gehören, über die Oyatsu genannte Zwischenmahlzeit bis hin zum aufwändigen Kochen mit der ganzen Familie sortiert. Aus Authentizitätsgründen sind deren Namen auch in Katakana geschrieben, jenem japanischen Zeichensystem, an dem sich Nicht-Muttersprachler die Zähne ausbeißen. Tokio-Touristen übrigens auch, denn die Übersetzung der Speisekarten ist keine Selbstverständlichkeit. Neben Muratos Erklärtexten sorgen die Bilder von Akiko Ida und Pierre Javelle für stimmungsvolle Alltagsszenen – die Zubereitung handgezogener Sobanudeln, den Glanz der weltschärfsten Messerklingen, den Blick vom Tresen einer Izakaya, der japanischen Form einer Tapasbar. Und all die gewissenhaften Köche, eifrigen Fischhändler und niedlichen Crêpe-Verkäuferinnen (der Inbegriff des in Japan allgegenwärtigen kawaii, zu deutsch süß).

Aber was bedeutet nun das "Kultrezepte" im Buchtitel? Dass die Gerichte in Japan besonders beliebt sind? Zum Kanon eines guten Kochs gehören? So ganz klar wird das bis zum Schluss nicht. Aber für einen Kanon fehlen dem Kochbuch Klassiker wie Tempura, Ramen oder Okonomiyaki, eine herrlich deftige Pfannkuchenvariation. Worauf sich die Autorin aber von einigen kulinarischen Verirrungen wie Rumpsteak in Sojasauce einmal abgesehen zurecht verlässt, ist die Eleganz der Einfachheit. In Japan zählt die Qualität der Zutaten und so belässt Murota es oft bei den Eigenaromen, anstatt ihre Gerichte totzuwürzen. Frisches Thunfischfilet, Avocado und Reis reichen für ein köstliches Ohiru, also Mittagessen, und selbst dem eher geschmacksneutralen Seidentofu genügt eine Sauce aus Ingwer, Reisessig und Sesamöl.







Crysanthemensalat mit Schweinefleisch © Akika Ida, Pierre Javelle / Hachette Livre (Marabout) / Christian Verlag

Schlichtheit hin oder her – manche Zutaten sind hierzulande schwer aufzutreiben. Zufälligerweise kehrte ich unlängst mit zwei Kilo Reis im Handgepäck und einer stolzen Auswahl des lokalen Supermarktsortiments aus Japan zurück. Die Umeboshi, in Salz eingelegte Pflaumen, liegen griffbereit im Kühlschrank, ebenso die getrockneten Bonitoflocken und eine Packung Natto. Diese fermentierten Sojabohnen verstören selbst manchen Japaner. Ich bereite sie zu, wie von Murota empfohlen, mit Lauch, Sojasauce und einem frischen Ei. Anders verhält es sich mit dem Glossar der benötigten Küchengeräte. Selbst die Durchschnitts-WG-Küche ist ja heutzutage mit Wok und Essstäbchen ausgestattet und kann auf die Haifischhautreibe getrost verzichten.

Gyunyu Purin – Milchflan © Akika Ida, Pierre Javelle / Hachette Livre (Marabout) / Christian Verlag

Dabei muss es kein Haifisch sein. Ausgerechnet im Profanen läuft die japanische Küche zur Hochform auf. Die Bentobox mit ihrer Auswahl aufwändiger Speisen ist ein Querschnitt der fernöstlichen Kochkunst. Arbeitnehmer verzehren sie im Büro, Reisende als Proviant und Schulkinder anstelle eines Pausenbrots. Für ihre eigenen Kinder oder sich selbst befüllt Maori Murato die Box mit Sesamspinat, Koriandergarnelen, Hokkaidokürbissalat, marinierter Makrele, Schweinefleischomelett und frittierter Lotuswurzel. Japanische Schulkinder sind zu beneiden.

Maori Murota, "Tokio – Die Kultrezepte", Christian Verlag, 29,99 €

Alle, die auch nach der Lektüre dieses vom Grafikbüro Playground Paris schön gestalteten, Reiselust-machenden Grundlagenwerks an ihren Überzeugungen festhalten, blättern im Buch auf Seite 236. Dort stehen die Rezepte für einen Sushi-Abend.



Maguro Avocat Don – Marinierter Thunfisch mit Avocado und Reis

Für 4 Personen

250 g frisches Thunfischfilet

1 reife Avocado

4 Schalen Reis, gekocht

Marinade: 1 kleine Knoblauchzehe

4 EL Sojasauce

2 EL Mirin

1/2 EL Sesamöl

Zum Garnieren: 1 nori-Blatt

Für die Marinade den Knoblauch reiben und mit der Sojasauce, dem Reiswein mirin und dem Sesamöl vermischen. Den Thunfisch in 2 cm große Würfel schneiden. In die Marinade geben und 15 Minuten marinieren. Die Avocado erst unmittelbar vor dem Servieren in 2 cm große Würfel schneiden, damit sie nicht braun wird. Den Reis in eine große Schüssel geben. Den Thunfisch und die Avocado darauf verteilen. Etwas Marinade darübergießen. Das nori-Blatt in 1 x 1 cm große Stücke reißen und das Gericht damit garnieren.



Maori Murota: Tokyo – Die Kultrezepte, Christian Verlag, 29,99 €